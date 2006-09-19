سينماتك سپيده با رابرت وايز كليد خورد

به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم افتتاح و آغاز به كار سينماتك سپيده در محل سالن شماره يك سينما سپيده، بيش از اهالي سينما علاقمندان سينما به خصوص سينماي جهان حضور داشتند.

عضوگيري براي سينماتك سپيده آغاز شده و به مدت يك ماه ادامه خواهد داشت. پس از به پايان رسيدن زمان عضوگيري و پايان ماه رمضان، نمايش فليم ها بر اساس برنامه اي كه از سوي مديران سينماتك اعلام مي شود، آغاز خواهد شد.

برنامه هاي تدارك ديده شده براي سينماتك سپيده مبتني بر نمايش آثار ارزشمند و كمتر به نمايش درآمده سينمايي سال هاي گذشته دنيا خواهد بود. البته برنامه ريزي هايي صورت گرفته كه بر اساس آن با پيشرفت برنامه ها و فراهم آمدن مقدمات و امكانات لازم، آثار برتر سينماي روز جهان هم به نمايش درآيند.

"كسي آن بالا مرا دوست دارد" امروز و فردا هم راس ساعت 30/18در سينماتك سپيده به نمايش درمي آيد.