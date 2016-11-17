نصب بالغ بر ۲۵۰۰ کنتور هوشمند برروی چاه های کشاورزی وصنعتی

اقبال شانظری درگفت‌وگو با خبرنگار مهربه بیان گزارش عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب دراستان پرداخت و گفت: یکی از مشکلاتی که سالیان سال است که کشور ما با آن مواجه شده مربوط به بهره برداری از منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی است.

وی عنوان کرد: با توجه به تهدیدات و بحران هایی که ناشی از بی توجهی به تغییرات کمی و کیفی منابع آب های زیرزمینی متوجه کشورما شده و به منظور مدیریت بهینه و کنترل مصرف این منابع آبی وزارت نیرو با عنایت به مصوبات شورای عالی آب کشورمبنی بر ارائه طرحی برای مقابله با این بحران اقدام به تهیه و تدوین طرح احیاء وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کرده است.

وی ادامه داد: طرح مذکور شامل ۱۵ پروژه اجرایی است که اجرای این پروژه ها از سال ۹۴ در کل کشوراستارت خورده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: از جمله اقداماتی که دراستای این طرح انجام شده و می شود شامل نصب کنتورهای هوشمند آب وبرق بر روی چاه‌های کشاورزی وصنعتی، تشکیل تشکل های آب بران و انسداد چاه‌های غیر مجاز است.

شانظری اضافه کرد: کنترل چاه‌های دارای پروانه بهره برداری، انجام برنامه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف در آب زیرزمینی در یک افق ۲۰ ساله از دیگر اقدامات مربوط به اجرایی کردن این طرح است.

وی افزود: جبران متوسط سالانه کسری حجم مخزن دشت‌های تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان ۵ میلیارد مترمکعب و جبران کسریحجم مخزن تجمعی ۱۱۰ میلیارد متر مکعب در افق ۲۰ ساله هم از دیگر اهداف این طرح است.

وی به اقدامات انجام شده استان در راستای اجرایی کردن این طرح اشاره کرد وگفت: از ابتدای آغاز این پروژه تا پایان سال ۹۴ ۲ هزار و ۲۹۲ کنتور هوشمند برروی چاه های کشاورزی و صنعتی استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هم ۲۱۹ کنتور هوشمند در استان نصب شده که از این تعداد ۱۷۳ کنتور برروی چاه های کشاورزی و ۴۶ دستگاه هم برروی چاه های صنعتی نصب شده است.

شانظری بیان کرد: در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح از ابتدای سال گذشته تاکنون ۹ جلسه را با خانه کشاورزی و ۲۲ جلسه با بهره برداران تشکیل داده ایم.

وی تعداد جلسات برگزار شده شورای حفاظت استانی از ابتدای سال ۹۴ تاکنون را ۷ جلسه به ریاست استاندار کردستان ذکر کرد و اظهارداشت: تعداد جلسات شورای حفاظت شهرستانی به ریاست فرمانداران شهرستان های استان از ابتدای سال ۹۴ تا کنون ۳۸ جلسه بوده است.