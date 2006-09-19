گفتگوي كاتوليكها و مسلمانان از سر گرفته شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ايتاليا، رنزو گاتگنا رئيس اتحاديه جوامع يهودي اتياليا اظهار داشت: گفتگوي ميان مسيحيان و مسلمانان براي پي بردن به ريشه هاي مشترك يكتاپرستي و توحيد سودمند است، اين امر مي تواند گفتگوي سازنده اي را ميان اديان رقم زند.

گاتگنا يادآور شد: از ديدگاه يهوديان نيز گفتگو و ارتباط براي همزيستي مسالمت آميز بايد با پيش شرط احترام متقابل پي گيري شود.

وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينكه مناقشه به وجود آمده به دنبال اظهارات پاپ درباره اسلام آرام شده، در عرصه الهياتي و فرهنگ حل شده و به صحنه سياست كشيده نشود گفت هنگامي كه شرط احترام دوجانبه محقق شود تمايزات ميان اديان مورد پذيرش طرفين گفتگو قرار مي گيرد.