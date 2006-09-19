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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

رئيس اتحاديه جوامع يهودي ايتاليا خواستار شد:

گفتگوي كاتوليكها و مسلمانان از سر گرفته شود

در پي مناقشاتي كه بر سر اظهارت پاپ درباره اسلام به وجود آمده، رئيس اتحاديه جوامع يهودي ايتاليا ابراز اميدواري كرد گفتگوي ديني مسيحيان كاتوليك و مسلمانان با پيش شرط احترام دوجانبه از سرگرفته شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ايتاليا، رنزو گاتگنا رئيس اتحاديه جوامع يهودي اتياليا اظهار داشت: گفتگوي ميان مسيحيان و مسلمانان براي پي بردن به ريشه هاي مشترك يكتاپرستي و توحيد سودمند است، اين امر مي تواند گفتگوي سازنده اي را ميان اديان رقم زند.

گاتگنا يادآور شد: از ديدگاه يهوديان نيز گفتگو و ارتباط براي همزيستي مسالمت آميز بايد با پيش شرط احترام متقابل پي گيري شود.

وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينكه مناقشه به وجود آمده به دنبال اظهارات پاپ درباره اسلام آرام شده، در عرصه الهياتي و فرهنگ حل شده و به صحنه سياست كشيده نشود گفت هنگامي كه شرط احترام دوجانبه محقق شود تمايزات ميان اديان مورد پذيرش طرفين گفتگو قرار مي گيرد.

کد مطلب 382380

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