ايران به گذشته پر افتخارش باز مي گردد / آموزش و دانشگاه اساس توسعه كشورها است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در اصفهان، دكتر ماهاتير محمد - نخست وزير سابق مالزي صبح امروز در همايش چشم اندازهاي توسعه در دانشگاه اصفهان افزود: در زمان استقلال مالزي در آمد سرانه مردم 300 دلار بود و بيش از 70 درصد از مردم زير خط فقر زندگي مي كردند و صادرات ما متكي به لاستيك و قلع بود.

وي افزود: با وجود اينكه كشور مالزي از سه گروه قوميتي مختلف كه هر كدام فرهنگ، زبان و مذهب خاص خودشان را دارند تشكيل مي شود، اما در اين كشور ثبات سياسي كه از مهمترين عوامل در امر توسعه است حاكم بود. اين امر به واسطه توافق دولت و اين قوميت ها در زمينه توزيع عادلانه و يكسان منابع و درآمدها حاصل شده بود.

دكتر ماهاتير محمد در ادامه اظهار داشت: هنگامي كه ما به استقلال رسيديم برخلاف ساير كشورهاي تازه استقلال يافته به دنبال ملي كردن تمامي صنايع خود نرفتيم و كشورهاي خارجي را مانعي بر سر راه توسعه و استقلال خود نيافتيم.

وي با تاكيد بر اينكه تنها در زمينه هايي كه تخصص آن در مالزي وجود نداشت به كشورهاي خارجي اجازه فعاليت در اين كشور داده شد افزود: ما براي شركت هاي خارجي زمينه هاي بسيار مناسبي را براي سرمايه گذاري ايجاد كرديم به طوريكه آنها مجبور به پرداخت هيچ مالياتي در سال هاي اوليه نبودند.

نخست وزير سابق مالزي با بيان اين مطلب كه صادرات كشور مالزي در زمان استقلالش تنها 2 ميليارد دلار بود، گفت: لاستيك و قلع صادرات ما را تشكيل مي دادند ولي امروز مالزي بيش از 100 ميليارد دلار صادرات دارد كه 82 درصد از آن از كالاهاي ساخته شده در مالزي تشكيل مي شود.

وي در ادامه نقش آموزش و دانشگاه را در روند توسعه بسيار مهم دانست و گفت: زماني كه مالزي به استقلال رسيد با كمبود شديد دانشگاه و استاد مواجه بود و به همين خاطر ما دانشجويان را به خارج از كشور اعزام كرديم ولي امروز ما مشكلي از لحاظ دانشگاه و استاد نداريم. علاوه بر اينكه در حال حاضر نيز 50 هزار دانشجوي مالزيايي در كشورهاي مختلفي همچون انگلستان، استراليا و مصر داريم كه بعد از پايان تحصيلاتشان به مالزي باز خواهند گشت.

نخست وزير سابق مالزي به نقش تعيين كننده آموزش و پرورش تاكيد كرد و گفت: ما توانستيم تحصيلات مجاني را براي مردم كشورمان ايجاد كنيم به طوريكه امروز 95 درصد از مردم مالزي با سواد هستند.

وي به برنامه 2020 اشاره كرد و گفت: ما در كشورمان برنامه هاي توسعه پنج ساله و چشم انداز دراز مدت داريم كه اسم اين برنامه را چشم انداز 2020 گذاشته ايم. انتظار داريم در سال 2020 مالزي يك كشور پيشرفته باشد كه البته اين پيشرفت بر اساس تعريف خودمان است و ما مي دانيم در كجا هستيم و مي خواهيم به كجا برويم.

ماهاتير محمد در ادامه به حمايت دولت از خصوصي شدن صنايع اشاره كرد و گفت: بيشتر شركت هاي و صنايع مالزي در دست بخش خصوصي است به اين دليل كه در بخش خصوصي رقابت كارآيي و بازده بسيار بالا است و ما هم از اين طريق بدون اينكه نقشي در اين شركت ها داشته باشيم 28 درصد از سود آنها را به عنوان ماليات دريافت مي كنيم.

وي اظهار داشت: در اين ميان چند شركت دولتي نيز در مالزي وجود دارند كه نمونه آن ملي شدن صنعت نفت ماست كه در اختيار دولت است و اين شركت در بيش از 32 كشور جهان در تمام زمينه هاي صنعت نفت فعال است.