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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۱

در نيويورك انجام شد ؛

گفتگوي ابومازن با رايس درباره روند تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين

گفتگوي ابومازن با رايس درباره روند تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته در نيويورك با يكديگر ديدار و درباره دولت وحدت ملي فلسطين بحث و تبادل نظر كردند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "نبيل ابوردينه" سخنگوي تشكيلات خودگردان فلسطين درمورد اين ديدار گفت : "ابومازن" دراين ديدار، تلاش ها و اقدامات صورت گرفته براي تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين را به اطلاع "كاندوليزا رايس" رساند، اما موضع آمريكا كه خواستار احترام گذاشتن دولت فلسطين به شكل واضح به شروط كميته چهارجانبه است، تغييري نكرد.

كميته چهارجانبه براين مسئله تاكيد دارد كه دولت فلسطين به رهبري حماس اززمان برعهده گرفتن مسئوليتش بايد به شروط اين كميته ازجمله به رسميت شناختن موجوديت رژيم صهيونيستي وهمچنين پذيرش توافقات به امضا رسيده با سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف) و به زعم خودشان ترك خشونت ها پايبند باشد.

اين درحالي است بنا به گفته "اسماعيل هنيه" نخست وزير فلسطين برنامه سياسي دولت وحدت ملي فلسطين كه دو جنبش حماس و فتح درمورد آن به توافق رسيدند، شامل به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي نمي شود.

درعين حال "ابومازن" با موضعگيري دربرابراظهارات نخست وزيرفلسطين درمورد تشكيل دولت تشكيل دولت وحدت ملي، مذاكرات دراين باره را تا پس ازبازگشت خود ازآمريكا به حالت تعليق درآورد.

درهمين حال "شون مك كورمك" سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا اعلام كرد: سياست و برنامه هاي دولت فلسطين براساس معيارهايي كنوني و اصول و مبادي كه كميته چهارجانبه تهيه كرده است، تنظيم خواهد شد.

"ابومازن" همچنين روزگذشته با "زيپي ليوني" وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي درحاشيه نشست كنفرانس مجمع عمومي ديدار كرد و دراين نشست به وي قول داد تمام تلاش خود را براي آزادي نظامي صهيونيستي به كارمي گيرد.

کد مطلب 382385

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