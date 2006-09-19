دلايل كاهش خريد تير آهن در بازار

محمد حسين ديده ور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به كاهش خريد تير آهن دربازارگفت: خريد تير آهن در بازار متوقف نشده بلكه فقط كاهش يافته است.

وي افزود: به طور طبيعي زماني كه كالايي در بازار با كاهش قيمت مواجه مي شود ، خريداران با احتياط بيشتري نسبت به تامين نياز خود اقدام مي كنند.

معاون اتحاديه آهن فروشان تصريح كرد: درحال حاضربه علت كاهش قيمت تير آهن دربازار، عطش تقاضا براي خريد كمتر شده چراكه خريداران منتظركاهش قيمت بيشتري هستند و به همين دليل احساس خطرمي كنند.

وي، نزديكي به ماه مبارك رمضان و ركود خريد و فروش در اين ماه را از عوامل ديگركاهش قيمت تير آهن دربازار دانست و خاطرنشان كرد: از سويي ديگر واردات يك ميليون تن تيرآهن با بودجه دولت نيزمي تواند عامل مهمي در كاهش قيمت آن محصوب شود.

ديده وردرخصوص واردات يك ميليون تن تير آهن به كشورگفت: پيش بيني مي شود اين ميزان تيرآهن تا يكي دو ماه آينده وارد كشور شود كه اين ميزان تير آهن تواند درجبران كمبود اين كالا در بازارنقش بسزايي داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه درحال حاضر قيمت تير آهن در بازارروند كاهشي دارد، افزود: درواقع قيمت تير آهن دربازاررو به آرامش است.