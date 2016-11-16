فاز اول بیمارستان فرهنگیان شهرستان ساوجبلاغ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست بیمارستان فرهنگیان (درمانگاه) شهرستان ساوجبلاغ عصر چهارشنبه با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، فرماندار این شهرستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

ابوالقاسم پالیزگیر، فرماندار ساوجبلاغ زمان کُلنگ زنی این پروژه را سال ۹۳ اعلام کرد و گفت: این درمانگاه با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: فاز نخست بیمارستان فرهنگیان (درمانگاه) به صورت خیرساز راه اندازی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این درمانگاه بخش های عمومی، دندانپزشکی، قلب، انتقال خون، اورژانس اطفال، زنان، فیزیوتراپی، آب درمانی و گفتاردرمانیوجود دارد، گفت: این درمانگاه با تعرفه دولتی روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر را پذیرش می کند.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: در فاز نخست این بیمارستان (درمانگاه) ۳۰ نفر اداری و ۲۵ پزشک متخصص و عمومی مشغول به فعالیت می شوند.

پالیزگیر اضافه کرد: در صورتی که این بیمارستان به طور کامل راه اندازی شود زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر را فراهم می کند.