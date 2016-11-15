برخی ساختارها در تالار وحدت تغییر کرد/ برنامه جدید برای ارکسترها

علی‌اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب مدیر تالار وحدت بیان کرد: تالار وحدت جایگاه بسیار مهمی در فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری رودکی دارد و باید برنامه برای آن به گونه‌ای باشد که بهترین خروجی و کمترین نارضایتی را به دنبال داشته باشد. ما طی چند ماهه اخیر در تالار وحدت چند کار انجام دادیم، اول اینکه بنده به صورت رسمی بین بخش فنی و اجرایی تفکیک انجام دادم. دومین کار ساماندهی بخش ارتباط با مشتریان بود که با ایجاد این فضا و فعال کردن عنوان معاونت «برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری» تلاش کردیم ضمن برنامه ریزی برای رزرو تالارهای تابعه توسط تهیه‌کنندگان و برنامه گزاران و تولیدکنندگان، کاری کنیم که این مراجعه کنندگان دائم در رفت و آمد بین طبقات نباشند و متمرکزتر به انجام کارهای اداری بپردازند. با این اقدام مقداری از مسئولیت تالارها در این معاونت متمرکز شده بنابراین الان فشاری روی تالارها برای پاسخگویی به ارباب رجوع نداریم.

وی ادامه داد: درباره انتخاب مدیر هم باید بگویم که این کار را نیز انجام خواهیم داد به هرحال همانطوری که می دانید از زمان تاسیس بنیاد فرهنگی هنری رودکی، تالار وحدت به شکل‌های متنوعی اداره شده یعنی زمانی بوده که مدیرعامل همزمان مسئولیت تالار را به عهده داشته، زمانی این ماجرا تفکیک شده و زمانی هم با حضور معاونت اجرایی در چارت تشکیلاتی بنیاد مدیریت تالار وحدت نیز به عهده این معاون اجرایی بوده است. ولی ما قطعا به دنبال این هستیم تا برای این مکان مدیر کارآمدی را انتخاب کنیم که بتواند ارتباط خوبی با اصحاب فرهنگ و هنر داشته باشد. این نقد را هم می پذیرم که روند انتخاب طولانی شده اما به زودی این کار انجام خواهد گرفت.

ارکسترهای دولتی با اعتبار ویژه در شهرستان ها کنسرت می دهند

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی درباره پروژه های قطعی شده این مجموعه طی ۶ ماهه دوم سال جاری توضیح داد: برنامه ریزی برای ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران با در نظر گرفتن اجرای ۲ روز برنامه در تهران و مشارکت و تخصیص یک اعتبار ویژه برای برگزاری کنسرت های ارکسترهای دولتی در شهرستان ها قبل از پایان سال جاری از جمله برنامه هایی است که امیدوارم روند مطلوب خود را طی کند. البته یکی از مهم ترین اولویت هایی که در مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی مورد توجه قرار گرفته، موضوع ارکسترهاست و برای اینکه ارکسترهای ما به اتفاقات و درگیری های گذشته دچار نشود ما نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک هستیم که امیدوارم این اتفاق با تدوین سند برنامه ریزی کشور اتفاق بیفتد.

صفی پور در معرفی دیگر برنامه های بنیاد گفت: طرح جامع ارتباطات بنیاد فرهنگی هنری رودکی، بهسازی سامانه اینترنتی بنیاد رودکی و گسترده کردن فعالیت این مجموعه در فضای مجازی و الکترونیک، توجه جدی به موضوع بازسازی تالار وحدت و مجموعه برج آزادی و تامین اعتبارات ویژه پیرامون این موضوع از کارهای دیگری است که تصمیم داریم طی این مدت به سرانجام برسانیم تا هم رضایت مشتریان و هم رضایت مخاطبان بنیاد را تا حدی فراهم کنیم.

تلاش برای رهایی برج آزادی از بن بست

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجموعه بنیاد فرهنگی هنری رودکی در حوزه هنرهای تجسمی به ویژه در برج آزادی به عنوان یکی از نهادهای هنری غرب تهران فعالیت چندانی ندارد، بیان کرد: مجموعه برج آزادی، مجموعه ای ارزشمند است ولی متاسفانه دچار یکسری مسائل حاشیه ای شده که آن مسائل حاشیه ای کار را برای فعالیت های بیشتر سخت کرده است. مهم ترین مساله این مجموعه آن بن بستی است که دسترسی عموم به این فضا را دچار مشکل کرده است. برای اینکه خانواده ها بتواند استفاده بهتری از این فضا کنند باید جایی باشد که بتوانند به راحتی وارد آن شوند. به ویژه اینکه فضای زیرین مجموعه آزادی خیلی برای شهروندان شناخته شده نیست به طوری که خیلی از مردم نمی دانند زیر آن میدان خالی است و این موضوع به تبلیغات و اطلاع رسانی بازمی گردد که ما باید برای انجام آن تلاش هایی را انجام دهیم.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در پایان بیان کرد: در این مدتی که بنده در خدمت بنیاد بودم، جلسات مفصلی را با دوستان شهرداری و شورای شهر برگزار کردیم که بر اساس آن بازسازی محوطه بیرونی برج آزادی از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده و بر مبنای قولی که دوستان دادند قطعا تا قبل از دهه فجر انقلاب اسلامی این بازسازی تمام خواهد شد. برای دسترسی به مجموعه هم طرح هایی ارائه شده که طی آن با اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران جلسه ای داریم و قرار بر این است که بتوانیم راحت تر علاقه مندان را به سمت برج آزادی هدایت کنیم و اگر این اتفاق بیفتد تردید ندارم بحث نگارخانه ها نیز به خودی خود حل می شود. به هر حال مهم ترین ماموریت ما در حوزه برج آزادی این است که آنجا را از بن بستی که به آن اشاره کردم رها کنیم.