به گزارش خبرنگار مهر در قم، نظامي در مراسم دومين جشنواره طبخ آبزيان كه روز گذشته در بوستان علوي قم برگزار شد، طي سخناني به انحصاري بودن پرورش ماهيان خاوري در ايران اشاره كرد و گفت: پرورش ماهيان خاوياري در انحصار ويژه درياي خزر است ولي استان قم در كشور به عنوان اولين استان صادر كننده گوشت ماهيان خاوياري به جهان است.

وي افزود: قم به جهت توانمندي‌هاي بالقوه آب و شوري آن محل مناسبي براي رشد ماهيان خاوياري است. وي با اشاره به اهميت مصرف ماهي در كاهش بيماري‌هاي قلبي و عروقي بر بالابردن سرانه مصرف ماهي در ايران تأكيد كرد.

وي يادآور شد: متوسط سرانه مصرف ماهي در ژاپن 70 كيلوگرم است و اين ميزان موجب شكوفا شدن استعداد‌ها و رشد تكنولوژي‌هاي جديد مي‌شود. نظامي متوسط سرانه مصرف ماهي در جهان را 16 كيلوگرم و در ايران را 7 كيلوگرم عنوان كرد و خاطرنشان ساخت، با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده سعي داريم تا پايان سال 88 با توليد بالغ بر 76 هزار تن آبزيان سرانه مصرف ماهي در كشور را به 10 كيلوگرم افزايش دهيم.

وي افزود: قصد داريم توليد ماهي در كشور را تا پايان برنامه پنجم 25 درصد افزايش دهيم. رئيس سازمان شيلات كشور در پايان سخنان خود با اشاره به فرهنگ سازي مصرف ماهي، تصريح كرد: نقش مؤثر مصرف ماهي در سلامتي انسان در مجامع بين‌المللي به خوبي تأييد شد و ما قصد داريم جهت بالا بردن مصرف ماهي و فرهنگ سازي بيشتر به جاي برگزاري سمينار‌هاي مختلف، همايش‌هايي جهت روش‌هاي مختلف پخت آبزيان را در همه استان‌ها برگزار كنيم.