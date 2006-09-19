انگليس به اشتباهات ناتو در افغانستان اعتراف خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين،" دس بروان" قرار است در سخنراني امروز خود در انستيتو سرويسهاي متحد رويال در لندن بگويد:" سرسختي طالبان در رويارويي با خسارت گسترده، حيرت انگيز بوده و ما بيش از آنچه كه پيش بيني كرده بوديم ، تلاش كرديم و همين امر عمل پيشرفت در بازسازي را با كندي روبرو كرد."

وي خاطر نشان خواهد كرد :" ما بايد بپذيريم كه اين عمليات سخت تر از آنچه بوده كه ما انتظار داشتيم."

اظهارات وي در زماني ايراد مي شود كه در افغانستان موج خشونتها و همچنين نگرانيها در مورد ميزان و ماهيت ماموريت ناتو افزايش يافته است.

19 نظامي انگليسي طي ماه جاري در افغانستان كشته شده اند.

از سوي ديگر روزنامه اينديپندنت اخيرا گزارش داد : در پي هشدارهاي فرماندهان نظامي درباره تاثير كمبود نيروهاي ناتو (سازمان آتلانتيك شمالي) بر مسئله مقابله با طالبان، انگليس اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان را مورد بررسي قرار مي دهد.