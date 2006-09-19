كتاب "آشنايان ره عشق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر اين كتاب به صورت مجموعه مقالاتي در معرفي شانزده عارف بزرگ مسلمان از استادان برجسته دانشگاهي توسط محمدرضا اسفندياري زير نظر دكتر نصالله پورجوادي گردآوري شده است.

دكتر اسفندياري در پيشگفتار اين مجموعه آورده است: بيشترين تأكيد ما در اين معرفي ابعاد فكري و معرفتي عارفان مسلمان و تأثيرات آنان در بالندگي تفكر اسلامي بوده است ، نه صرفاً شرح احوال و سوانج زندگي ايشان .



وي همچنين انتخاب چند شخصيت عرفاني از تاريخ پرفروغ سنت معنوي اسلام را دشوار دانسته و نوشته است: پس از در نظر گرفتن ويژگيها و معيارهايي چون جريان سازي، مكتب آفريني و تأثيرات ژرف فكري و معنوي در فرهنگ اسلامي و با مشورت صاحب نظران اين حوزه، چند شخصيت مهم انتخاب شدند.



ابوسعيد ابوالخير، خواجه عبداله انصاري، احمد غزالي، فريدالدين عطار نيشابوري، مولانا جلال الدين رومي و محيي الدين ابن عربي از جمله اين شانزده عارف بزرگ مسلمان هستند كه شرح حال آنها در اين كتاب آمده است .