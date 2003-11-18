وزارت آموزش و پرورش براي شناسايي نوجوانان مستعد همكاري كند

سيد مهدي سيد مير در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه انجمن نخبگان ايران با همكاري سازمان ملي جوانان طرح برگزاري مسابقه علمي فراگير ويژه جوانان را برنامه ريزي كرده ، افزود : هدف از اجراي اين طرح شناسايي نوجوانان و جوانان مستعد و استخراج و توزيع اين جوانان در سطح استان و شهر تهران و ترغيب آنها به فعاليتهاي علمي است .

وي ادامه داد : براي 6 هزار مدرسه فرم شركت جوانان در مسابقه علمي را ارسال كرده ايم در حالي كه متاسفانه فقط 600 مدرسه اسامي دانش آموزان نمونه خود را اعلام كرده و بقيه مدارس در اين زمينه همكاري با انجمن نداشته اند.

وي با اشاره به اينكه قصد داريم اين مسابقات را در ديگر مراكز استانهاي كشور نيز برگزار كنيم ، افزود : براي داوطلبان شركت كننده در اين مسابقات كارنامه صادر خواهد شد و آمار توزيع سطح علمي جوانان در اختيار سازمان ملي جوانان قرار خواهد گرفت.

سيد مير اظهار داشت : سازمان ملي جوانان بودجه اي را براي اجراي اين طرح در نظر گرفته و به منظور تشويق هر چه بيشتر جوانان براي شركت در اين مسابقه علمي جوايز ارزشمندي به نفرات برتر اهدا خواهد كرد.

دبير انجمن نخبگان ايران خاطر نشان كرد : زمان برگزاري مسابقات علمي جوانان از 12 تا 19 آذرماه خواهد بود و دانش آموزان مهلت دارند تا 7 آذرماه مدارك خود را جهت ثبت نام در اين مسابقه به يكي از دفاتر انجمن ارسال و يا به طور مستقيم به اين دفاتر مراجعه كنند.