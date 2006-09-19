تشكيل اتحاديه علمي كشورهاي اسلامي / ايجاد ابرقدرت علمي توسط كشورهاي اسلامي

دكتر "محمد مهدي زاهدي" - وزير علوم تحقيقات و فناوري در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص مذاكرات خصوصي خود با ماهاتير محمد - نخست وزير سابق مالزي افزود: در جلسه اي با نخست وزير سابق مالزي در هتل عباسي اصفهان داشتيم، در بسياري از موارد اشتراك نظر وجود داشت.

وي اضافه كرد: در اين جلسه بر ايجاد اتحاديه علمي ميان كشورهاي اسلامي مانند مالزي، ايران، اندونزي، تركيه و .. تأكيد شد و مقرر شد اين قضيه پيگيري شود.

وزير علوم افزود: اين اتحاديه مي تواند در مدت زمات كوتاهي جايگاه رفيعي بيابد و ابرقدرت علمي را به نفع تمامي كشورهاي اسلامي ايجاد كند.

محمد مهدي زاهدي اضافه كرد: در اين جلسه تبادل فناوري بين دو كشور مالزي و ايران نيز مطرح شد و مورد موافقت طرفين قرار گرفت. بنابراين انتظار همكاري هاي دوجانبه در توسعه علمي مي رود.

وي اظهار داشت: ايران سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را بر اساس دانش محوري آغاز كرده است. عزم ما بر اين است تا پايان برنامه چهارم توسعه و سال 2010 بتوانيم از اقتصاد متكي بر منابع طبيعي به اقتصاد مبتني بر دانش دست يابيم. اين هدفي است كه در اجلاس وزراي علوم كشورهاي غير متعهد نيز عنوان كردم.

به گزارش مهر، وزير علوم و ماهاتير محمد روز گذشته در هتل عباسي اصفهان در يك ديدار خصوصي به تبادل نظر در مورد توسعه علمي و اقتصاد مبتني بر دانش پرداختند.