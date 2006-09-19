هدف اصلي تاسيس بانك سوخت هسته اي كنترل شريان انرژي است

مهدي فتحي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص تلاش براي تاسيس بانك سوخت هسته اي توسط تعدادي از كشور هاي صادركننده اين نوع سوخت گفت : كشورهاي در حال توسعه در 40 سال گذشته همواره بر ضرورت تاسيس چنين بانكي براي تامين نياز آينده خود تاكيد كرده اند اما اين ايده زماني مورد توجه قرار گرفت كه تعدادي از كشورهاي مستقل خود به تكنولوژي پيشرفته هسته اي دست يافتند .



اين استاد دانشگاه با اشاره ايجاد محدوديت در توان توليد سوخت به بهانه تاسيس اين بانك براي ساير كشورها اشاره كرد و افزود: با توجه به مخالفت كشورهاي در حال توسعه با اين تصميم، اهداف موسسان اين بانك در آينده نزديك ميسر نخواهد شد.



وي پيشنهاد آلمان براي فعاليت اين بانك زير نظر سازمان ملل را در راستاي برداشتن موانع بي اعتمادي كشورهاي در حال توسعه نسبت به بانك سوخت هسته اي عنوان كرد.



فتحي با اشاره به سه هدف ان پي تي مبني بر خلع سلاح هسته اي ، گسترش استفاده صلح آميز از اتم و منع گسترش سلاح هاي هسته اي اظهار داشت : متاسفانه امروز آژانس بين المللي انرژي اتمي بي توجه به دو هدف اول و حتي با نقض حق گسترش استفاده صلح آميز از اتم تنها در پي محدود سازي توان كشورها به بهانه جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي است.

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