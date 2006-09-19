فصلنامه اينترنتي بين المللي تاريخ ايران باستان آغاز به كار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، فصلنامه بين المللي تاريخ ايران باستان با هدف راهنمايي پژوهشگران جوان براي تحصيل و تحقيق در اين حوزه، به انتشار تازه ترين مقاله هاي علمي از اساتيد برجسته داخلي و خارجي، بررسي تازه ترين كتابهاي منتشر شده، معرفي مراكز علمي- پژوهشي ، ارائه آخرين اخبار از كنگره هاي ملي و بين المللي و اطلاعيه هاي مربوط به تاريخ ايران باستان اختصاص يافته است.

دومين شماره از اين فصلنامه با ويژه نامه زنده ياد دكتر شاپور شهبازي به قلم ريچارد فراي و دكتر تورج دريايي منتشر شد.

در اين شماره مقالاتي با عنوان هاي «تپه مليان و توسعه شهرنشيني در سرزمين انشان/ پارسه»، «منطقه تهران در هزاره دوم پيش از ميلاد: يادداشتي درباره معضلات و رهيافتها» و« پارس و پاسارگاد: اسطوره و تاريخ پارسيان قبل از شاهنشاهي هخامنشي» درج شده است .

اين فصلنامه بين المللي با آدرس اينترنتي www.iranancienthistory.com قابل دسترسي است .

