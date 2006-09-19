مدرسان عالي تنيس روي ميز آسيا به تهران مي آيند/ بايد راه پيشرفت تنيس روي ميز را هموار كنيم

به گزارش خبرگزاري مهرعضوهيات رييسه فدراسيون تنيس روي ميز ايران با بيان اين مطلب افزود: با توجه به حضوركشورهاي صاحب نام وقدرتمند اين رشته ورزشي زيبا و جذاب در آسيا براي كم كردن فاصله با تيم هاي مطرح شرق اين قاره نيازمند به حضورمدرسان عالي و همچنين برگزاري كلاس هاي بين المللي براي مربيان خود هستيم.

وي گفت: يكي از برنامه هاي اساسي كميته توسعه تنيس روي ميز آسيا، آموزش مربيان كشورهاي درحال توسعه در تنيس روي ميز به ويژه كشورهاي غرب آسيا است.

وي كه رياست كميته توسعه تنيس روي ميز آسيا را نيز بر عهده دارد گفت: با توجه به جايگاه ورزش تنيس روي ميز در اين قاره ما نيز بايد با برنامه ريزي منسجم راه رشد و حضور تنيس روي ميز بازان جوانان خود را در صحنه هاي بين المللي را مهيا كنيم.

بديعي يكي از برنامه هاي موفق فدراسيون تنيس روي ميز را دعوت از مدرسان بزرگ دنيا براي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي براي مربيان و داوران در داخل كشوراعلام كرد و گفت: با توجه به هزينه هاي سنگين اعزام ومشكل دانستن زبان مشترك دعوت از مدرسان براي حضور در ايران را موفق خواند.

وي حضور خاتم سيندي رييس كميته داوران فدراسيون بين المللي تنيس روي ميز در تهران را به عنوان نمونه ذكر كرد و افزود: در همين دوره آموزشي ما توانستيم از 46 داور مرد و زن كشور براي حضور در اين كلاس دعوت كرده و در نهايت 40 داور ايراني موفق به اخذ گواهي داوري بين المللي شدند.

اين عضو هيات رييسه فدراسيون تنيس روي ميز با توجه به حضور مسوولان اين فدراسيون دركرسي هاي مختلف كنفدراسيون تنيس روي ميز آسيا سعي و تلاش خواهيم كرد و از امكانات اين كنفدراسيون براي ارتقاء سطح اين رشته روزشي در كشور به نحو احسن استفاده كنيم.

وي همچنين از ترجمه كتاب مربيگري فدراسيون بين المللي تنيس روي ميز براي اولين بار دركشور خبر داد و گفت: اين كتاب نوشته گلن تپر استراليايي رييس كميته توسعه فدراسيون جهاني است كه در بسياري از كشورهاي جهان مورد استفاده مربيان قرار گرفته است ولي تا كنون دركشورمان ترجمه نشده است.

بديعي افزود: جميل لطف الله نسبت وظيفه ترجمه اين كتاب را بر عهده دارد و به زودي دراختيار مربيان كشورمان قرار مي گيرد تا با آخرين اصول مربيگري دنيا آشنا شوند.

وي تصريح كرد: با تدريس اين كتاب در ايران سطح دانش مربيان كشورمان افزايش چشم گيري خواهد داشت و مي توان به پيشرفت اين رشته در تمام استانها اميدوار شد.