به گزارش خبرنگار مهر، اگر و تنها اگر مثلثی برای قهرمانی در نظر بگیریم و پرسپولیس، تراکتور سازی و استقلال را مدعی بدانیم باید به نکات ریز برنامه ریزی این سه تیم توجه کنیم. در واقع باید گفت تیمی از میان آنها قهرمان می شود که برنامه ریزی بهتر و آینده نگری دقیق تری داشته باشد و صحیح تر مدیریت کند.

به تعطیلات این روزها و آلودگی هوا که نگاه کنیم متوجه می شویم که استقلال در این زمینه عالی عمل نکرده و پرسپولیس و تراکتور سازی پیش بینی بهتری داشته اند. در تعطیلات زمستان تقریبا همیشه تیم ها اسیر آلودگی هوا می شوند و این موضوع اصلا عجیب و جدید نیست و باید در برنامه ریزی همه تیم ها دیده شود. اتفاقا پرسپولیس و تراکتور سازی این نکته را پیش بینی کرده بودند و توانستند آن را مدیریت کنند و از هفته ها قبل برنامه اردوی خارج از تهران و تبریز را در دستور کار خود قرار دادند تا در این روزها بتوانند با قدرت تمام تمرین کنند.

این روزها که حتی زنگ ورزش مدارس به دلیل آسیب رسانی شدید به دانش آموزان تعطیل شده است، استقلال همچنان در دود می دود؛ در حالی که تراکتور سازی در کیش است و پرسپولیس در دبی و وسط هوای پاک. البته این دو تیم هم این روزها به تهران و تبریز بر می‌گردند ولی طی ۱۰ روز گذشته تمرینات خود را با خیال راحت پشت سر گذاشتند.

این نشان از برنامه ریزی غلط و ندیدن روزهای آینده دارد. استقلال اگر با این نوع بی تفاوتی کار را ادامه بدهد هرگز نمی تواند برای قهرمانی دست بجنباند. آنجا در استقلال هم باید اتاق فکری وجود داشته باشد تا آنچه مربی یا مدیر نمی بینند و نمی دانند و مهم تلقی نمی کنند را توجیه کنند و این رخ نمی دهد جز با تشکیل کمیته فنی.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال در میان حرف هایش اعلام کرد که علیرضا منصوریان پرداخت حقوق را بر داشتن اردوی خارج از کشور ارجح دانسته است. در واقع این تصمیم مربی بوده که اردو نروند اما اگر آن روز که این بحث بین این دو مسئول در گرفت کسی یادآور می شد که باید وسط دود و سرب با آلودگی بالای ۱۵۰ تمرین کنند، حتما منصوریان این حرف را پس می گرفت و استقلالش را برای زنده ماندن از تهران بیرون می کشید تا با بیشتر دویدن، بیشتر آسیب نبیند.

تعطیلی های زیاد استقلال به دستور کادر فنی کاملا دلیل فنی دارد؛ چون در این هوا دویدن مضرتر از ندویدن است اما اگر استقلال از ایران بیرون رفته بود یا در کیش و حتی کردان و ارتفاعات دیگر اردو زده بود بدن ها بیشتر شلاق می خورد و شرایط بهتر می شد و این رخ نداده جز با بی برنامگی برای روزهای آتی. استقلال اگر اردوی داخلی نزدیکی مثل کردان را در نظر می گرفت « یا جایی شبیه به این با آب و هوا و زمین چمن خوب» هم پرداختی هایش را انجام می داد و هم می توانست تمرین کند.

پرداخت حقوق هم اگر بنا باشد به لغو اردو منجر شود، خودش بی برنامگی دیگری را نشان می دهد و نماد این ماجراست که استقلال برخلاف پرسپولیس و تراکتور سازی نمی تواند مدیریت مالی خوبی داشته باشد و شروع به کلیه فروشی و «حذف کردن بخشی از اصول» کرده است؛ این هم نکته دیگری است از دل یک تصمیم غلط. استقلال باید مسیرش را تصحیح کند، راه دیگری نیست. با این برنامه ریزی گام به گام استقلال عقب تر می رود.