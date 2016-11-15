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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۱۷

برای رونمایی در دهه فجر؛

نخستین کتاب جامع ملی مد و لباس ایران منتشر می‌شود

نخستین کتاب جامع ملی مد و لباس ایران منتشر می‌شود

نخستین کتاب جامع ملی مد و لباس ایران، به همت موسسه فرهنگی ققنوس منتشر و همزمان با دهه فجر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با مشارکت گروهی از پیشکسوتان و هنرمندان فعال در صنعت مد و لباس و با همکاری سازمان‌ها و نهادهایی چون کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، سازمان صدا و سیما، اتحادیه‌ها و اصناف و مراکز علمی و دانشگاهی تدوین شده تا مرجعی قابل استناد برای علاقه‌مندان به این حوزه باشد و مردم را به استفاده از محصولات ساخت ایران تشویق کند.

کتاب جامع ملی مد و لباس در یک جلد و در ۳۰۰ صفحه منتشر شده؛ همچنین نخستین اطلس و راهنمای مد و پوشاک ایران هم از سوی موسسه فرهنگی ققنوس منتشر شده. این دو کتاب، هر سال ویرایش و به روز می‌شوند و همزمان با جشنواره بین‌المللی لباس فجر که بهمن ماه جاری برگزار می‌شود، رونمایی خواهند شد.

هدف از گردآوری این دو کتاب یعنی «اطلس راهنما» و نخستین «کتاب جامع ملی مد و لباس ایران» این است تا مردم با دست‌اندرکاران حوزه مد و لباس، ارتباط بیشتری برقرار کنند همچنین خود فعالان این حوزه یکدیگر را بشناسند چراکه در دنیای امروز، برندهای مختلف با به‌کارگیری فضای رسانه‌ای وبلاگ‌نویس‌ها و مجلات از قدرت بالایی برخوردارند و مد جهان را تعیین می‌کنند اما در ایران، چنین امکانی برای طراحان مد و لباس وجود ندارد.

نخستین کتاب جامع ملی مد و لباس ایران، به همت موسسه فرهنگی ققنوس و با همکاری کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر و همزمان با دهه فجر رونمایی می‌شود.

کد مطلب 3824138

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