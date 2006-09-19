وجود 150 هزار كم توان ذهني در كشور / 5 تا 20 درصد دانش آموزان مشكل اختلالات يادگيري دارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر مجيد قدمي امروز در نشست مطبوعاتي گفت: هم اكنون كتاب هاي درسي تمامي دانش آموزان استثنايي در همه گروه ها در مدارس توزيع شده است اما برخي كتابهاي جديد براي قابل استفاده كردن زمان مي برد كه تا بهمن ماه توزيع مي شود.

وي اظهار داشت: 129 جلد براي ناتوانان ذهني و ناشنواها تكثير و 90 عنوان كتاب نابينايان به بريل تبديل شده كه 40 هزار جلد از اين كتابها تكثير شده است.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: بر اساس آمارهاي جهاني حدود 30 درصد از جمعيت هر جامعه اي را دانش آموزان عقب مانده تشكيل مي دهد كه حداقل بايد يك درصد آموزش خاص در كشورها وجود داشته باشد. بنابراين در ايران حداقل 150 هزار نفر كم توان ذهني داريم كه فقط 30 تا 35 درصد را توانسته ايم تحت پوشش قرار دهيم.

وي افزود: تا پايان مرداد اسمال نزديك به 700 هزار نفر كودك مورد سنجش قرار گرفتند و قرار است تا پايان شهريور ماه 200 هزار نفر ديگر نيز مورد ارزيابي قرار گيرند كه از تعداد افراد سنجش شده 700 نفر مشكل بينايي داشته كه 400 نفر آنها نيز مشكل شنوايي هم داشته داتشه اند.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنايي با داشتن يك هزار و 500 مدرسه در سال گذشته 80 هزار و 420 دانش آموز با تحت پوشش داشت و نيمي از كلاس هاي نيز ضميمه اي بوده است.

وي با بيان اينكه هم اكنون براي تاسيس مدارس استثنايي بايد حداقل 25 دانش آموز وجود داشته باشد، گفت: از مجموع دانش آموزان مدارس استثنايي حدود 2 هزار و 400 نفر نابينا، 13 هزار و 320 نفر ناشنوا، يك هزار و 894 نفر داراي مشكلات جسمي و حركتي و 2 هزار نفر نيز داراي چند معلوليتي هستند.

قدمي با اشاره به اينكه در شهرهايي نظير تهران تعداد اين دانش آموزان به گونه اي است كه مدارس خاص ايجاد شده است اما در استانهاي ديگر كودكان دچار مشكلات جسمي در كنار ديگر كودكان عادي تحصيل مي كنند، گفت: بيشترين مشكلات مربوط به دانش آموزان چند معلوليتي مي شود چون معلوليت اصلي آنان داشتن مشكلات ذهني است بنابراين برنامه ريزي براي آنان بسيار سخت خواهد بود.

وي گفت: در دانش آموزان دچار چند معلوليتي ممكن است فردي هم مشكل نابينايي و هم مشكل ذهني را داشته باشد بنابراين بايد كتابهاي كم توان ذهني را به خط بريل تبديل كرد كه مشكل است، گفت: حدود 16 هزار و 736 نفر نيروي انساني در مدارس استثنايي در حوزه هاي مختلف آموزشي، ادراي و خدماتي فعاليت مي كنند.

قدمي با بيان اينكه امسال حدود 105 ميليارد تومان اعتبار جاري و عمراني براي آموزش و پرورش استثنايي كشور اختصاص يافته است، گفت: نزديك به 13 ميليارد از اين اعتبار در سازمان آموزش و پرورش استثنايي در تهران و بقيه در استانهاي ديگر هزينه مي شود كه ميزان اعتبار هم نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.

وي در مورد فعاليت هاي انجام شده طي سال گذشته گفت: ارزيابي 900 هزار نفر با اجراي طرح سنجش، برزگاري اردوهاي فرهنيگ ، تربيتي و ورزشي براي حدود 6 هزار نفر دانش آموز، ارزيابي و چاپ بيش از 25 عنوان كتاب خاص براي دانش آموزان كم توان ذهني و ناشنوايان، اقدامات لازم براي استخدام 150 معلول در ادارات مختلف از جمله فعاليت هاي انجام شده است.

قدمي افزود: از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عنوان شده بود كه براي دادن مجوز استخدام بايد 3 برابر ظرفيت مورد نياز از متقاضيان معلول ثبت نام شود كه در مرحله اول فقط 300 نفر ثبت نام كردند به همين علت زمان انجام اين اقدام طولاني شد و در اين زمينه سهميه اي داده شده كه به صورت مساوي براي ناشنوانان، نابينا، افراد داراي مشكلات جسمي و حركتي براي هر گروه 50 نفر در نظر گرفته شد كه اين اقدام در ماههاي آينده انچام مي شود.

وي با بيان اينكه طي سال گذشته بيش از 2 هزار نفر معلم آموزش هاي تخصصي را در زمينه ارائه خدمات آموزشي به دانش آموزان استثنايي فرا گرفتند، افزود: براي 3 هزار نفر به لحاظ درماني و دارويي تحت پوشش قرار گرفتند چون در اين زمينه در خانواده ها مشكل وجود دارد چرا كه خانواده هاي كم درآمد كمتر به درمان كودكان كم توان ذهني خود كه داراي هزينه زيادي است، مي پردازند.

قدمي تصريح كرد: در خصوص درمان با بيمه دانا قراردادي را امضا كرده ايم كه نزديك به يك ميليارد تومان است و با توجه به سودي كه به آن تعلق مي گيرد اين اعتبار هيچ گاه تمام نمي شود و تا كنون هم حدود 500 ميليون تومان هزينه صرف شده است كه در صورت لزوم علاوه بر بستري بيماران در بيمارستان هاي طرف قرارداد با اين بيمه با بيمارستان هاي خصوصي و يا خارج از كشور نيز بستري شده و هزينه آنان پرداخت مي شود.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: در مورد آموزش هاي فراگير هم اكنون مصوبه اي وجود دارد كه اجازه م يدهد در 30 استان در هر استان 2 مدرسه شهري و 2 مدرسه روستايي تاسيس شود كه براي آن 600 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و آموزش معلمان اين مدارس نيز با استفاده از اين اعتبار صورت مي گيرد.

وي از مجوز تاسيس دوره متوسطه براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه خبر داد و گفت: اين مدارس فقط دانش آموزان دچار اختلالات يادگيري را كه در مدارس عادي تحصيل مي كنند اما در چند درس محدود مشكل دارند را مي پذيرند كه به اين مدارس ، مدارس علي گفته مي شود.

قدمي گفت: آمارها نشان مي دهد كه دانش آموزان ناشنوا در دوره دبيرستان با افت تحصيل مواجه مي شوند كه اين افراد را نيز به مدارس علي ارجاع داده مي شوند اما ديپلم آنها عادي است و هم اكنو هم 20 مركز علي تاسيس شده است اما بايد در هر منطقه يك مركز داتشه باشيم كه در اين صورت به حداقل 6 هزار نيرو نياز داريم.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: هم اكنون 5 تا 20 درصد دانش آموزان مشكل اختلالات يادگيري دارند كه نوع افت نشان مي دهد كه آمار اين دانش آموزان بالا است.