دولت تکلیف خود را با صنعت نشر روشن کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیویی «گفتگوی فرهنگی» با حضور عبدالعظیم فریدونی مدیرعامل نشر محراب قلم، از شبکه رادیویی رادیوگفتگو پخش شد.

فریدونی در ابتدای این برنامه گفت: موضوع نشر و کتاب دورانی بین ذوق و شوق فرهنگی است اما نمی توان از مسئله اقتصادی به طور کامل فارغ شد. عامه مردم انتظار دارند سودآوری کتاب نسبت به دیگر کالاها کمتر باشد. نباید فرهنگ و اقتصاد را مقابل هم ببینیم در حالی که این دو کنار هم هستند و هم پوشانی دارند.

وی افزود: برای تداوم فرهنگ باید چرخه اقتصادی آن نیز سود آور باشد، بنابراین در بحث حکومتی دولت در جایی که اقتصاد نشر دچار تلاطم می گردد باید به کمک بیاید تا بعد فرهنگی نشر قربانی مسائل مالی نشود. در چند سال اخیر تعداد عناوین زیاد شده است اما تیراژ به شدت افت کرده است. به طوری که در سال ۹۳ به ازای هر دانشجو یک کتاب چاپ شده است. رکود اقتصادی حاضر سبب شده کتاب به عنوان آخرین کالای سبد کالای خانوار ایرانی باشد. مشغله خانواده باعث شده والدین از کتابخوانی فاصله گرفته اند و نتیجه آن کاهش مطالعات فرزندان و محدود شدن مطالعه به کتاب‌های درسی است.

مدیرعامل نشر محراب قلم در ادامه گفت: به نظر می‌رسد بخش عمده مشکلات اقتصاد نشر مربوط به مدیریت کلان دولتی است. اگر روزی دولت از تصمیم‌گیری در مورد کتاب دست بردارد خیال ناشران راحت می شود اما وقتی دخالت می‌کند اقدام موثری انجام نمی‌دهد به طوری که هیچ سیاست گذاری و برنامه‌ریزی درستی در این حوزه انجام نمی‌دهد.

در بخشی از این برنامه مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه شهر کتاب در گفتگوی تلفنی گفت: با ورود تکنولوژی اقتصاد نشر دچار چالش شد اما سوال این است آیا ما می‌توانیم مقابل تکنولوژی بیاستیم؟

وی با بیان اینکه اصالت با تولید، انتقال و مطالعه علم و اندیشه به وجود می‌آید، گفت: این اصالت از طریق تلویزیون و کتاب‌های الکترونیک و... نیز قابل ایجاد است. ناشران به عنوان بانیان تولید و انتشار دانش و اندیشه لازم است خود را با امکانات و تکنولوژی منطبق کنند و به وسیله همین تکنولوژی اقتصاد نشر را دگرگون کنند چراکه اقتصاد نشر کاغذی دچار مشکل شده است.

مدیرعامل شهر کتاب گفت: تهدید امروز ناشران کتاب کاغذی فایل‌های پی دی اف (pdf) است که بر روی سایت‌ها در حال تبادل است و راه پی گیری ندارد در حالی که می‌توان این محصولات دیجیتال را کدگذاری کرد و از این طریق خرید و فروش آن را کنترل کرد.

رحمانی هم با تاکید بر اینکه کتاب الکترونیک یک رسانه یک طرفه نیست، گفت: مخاطب کتاب الکترونیک می‌تواند با نویسنده گفت و گو داشته باشد، نظر خود را اعلام کند و مطالعات خود را با یک جستجو افزایش دهد بنابراین این نوع جدید کتاب تهدید نیست بلکه یک هم افزایی است.

وی همچنین گفت: جای خالی بنگاه های ادبی و توزیع کننده‌ها در بحث سلیقه بازار به شدت دیده می‌شود. ناشران در ایران می‌خواهند همه کارها را به‌عنوان تولید کننده، بخش کننده و... خودشان انجام دهند. بنابراین از مسائل فراسازمانی خود غافل می شوند. کوچک سازی و چابک‌سازی بخش‌های دولتی مدیریت پیشرفته، استفاده از بازاریابی های مدرن، جایگزینی نگاه اقتصادی با نگاه کاملا فرهنگی و شناسایی آسیب ها راهکارهایی برای درمان کوتاه مدت نشر بیمار ماست.

وی با بیان اینکه تعداد ناشران فعال ۶ هزار نفر است گفت: عرضه کتاب در کشور مطلوب است اما تعداد کتاب فروشان ما کم است. در کشورهای دنیا با ایجاد جاذبه در کتاب توانستند با تکنولوژی روز دنیا رقابت کنند و حتی صرفه جویی را ایجاد کردند.

فریدونی نیز راهکارهای درمان مشکلات نشر را سیاست گذاری و برنامه ریزی درست دولت، حضور واقعی بخش خصوصی در سیاستگذاری و اجرا، حمایت و نه دخالت دولت فقط در بخش هایی که خلا وجود دارد و هم افزایی نهادهای فرهنگی برشمرد.