پيكر باني درخت شناسي نوين تشييع شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، پيكر استاد در بين حزن و اندوه جمع كثيري از دانشگاهيان، دانشجويان و بستگان و آشنايان استاد تشييع و براي خاكسپاري به قم اعزام شد.

سيد رضا حجازي كه متولد 1301 در تهران بود، روز گذشته در سن 84 سالگي به علت بيماري قلبي دار فاني را وادع گفت.

دكتر سيد رضا حجازي تحصيلات ابتدايي و دبيرستان خود را در تهران و بندر انزلي گذراند و مدرك ليسانس رشته جنگل را در سال 1327 دريافت كرد و مدال درجه اول علمي وزارت علوم ايران را به دست آورد.

وي در سال 1330 براي ادامه تحصيل در رشته چوب شناسي به بلژيك عزيمت كرد و دانشكده ژامبلو به تحصيل پرداخت و پس از اتمام تحصيلات و كسب درجه دكتري تخصصي در رشته چوب شناسي به ميهن بازگشت.

اين استاد فقيد براي تحقيق و ارتباط علمي خود در دهه 40 به دانشگاه آكسفورد انگلستان عزيمت و مدرك دبيلوما از دانشگاه مزبور دريافت كرد كه در آن سال ها پيش از دكتر حجازي يك استاد مصري موفق به دريافت اين مدرك شده بود.

وي در سال 1345 به سمت رياست دانشكده جنگلداري كه بعدها به منابع طبيعي تغيير نام داد منصوب و در سال 1349 به افتخار بازنشستگي نائل شد و از آن پس به تحقيق ، پژوهش ، راهنمايي دانشجويان و تهيه كتاب هاي علمي بيش از پيش همت گمارد.

دكتر حجازي از زمان بازگشت به كشور از بلژيك در دانشگاه تهران به تدريس و تحقيق پرداخت كه حاصل اين تحقيقات 14 جلد كتاب است. وي بيش از 100 مقاله علمي - پژوهشي به زبان هاي فرانسه، انگليسي و فارسي در مجلات معتبر داخلي و بين المللي به چاپ رساند و بيش از 50 سخنراني در كنفرانس هاي جهاني داخل و خارج ارائه كرد .

كتاب هاي چوب شناسي دكتر حجازي امروزه منبعي قوي براي آموزش دانشجويان در دانشكده هاي منابع طبيعي كشور است و تاليفات مختلف وي بسيار پرمخاطب هستند.

زنده ياد حجازي در آخرين اثر مكتوب خود تحت عنوان درد دل دانشجو آورده است:" من سال ها اين رنج را با تمام وجودم حس كرده و بارها بين خريد يك كتاب يا چند سيخ كباب مردد بوده ام و امروز به خاطر همدردي مي خواهم تو را از اين دودلي رها سازم".