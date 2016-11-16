دولت روسیه به دنبال گسترش آموزش زبان روسی در کشورهای دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، چندی است روس‌ها به تکاپو افتاده‌اند تا قدرت زبان ملی خود را در جهان همسو با قدرت دیپلماتیک‌شان بالا ببرند. این تلاش‌ها از طریق سازمانی با عنوان «همکاری‌های روسیه» در جریان است.

وزیر امور خارجه روسیه «سرگی لاوروف» در سخنانی در این رابطه، ضمن استقبال از اقدامات مناطق مختلف این کشور در راستای برقراری ارتباط با دانشگاه‌های سایر کشورها، بر لزوم تدوین سند توسعه و حمایت از زبان روسی و آموزش به این زبان در خارج از کشور و از سوی سازمان «همکاری‌های روسیه» تاکید کرده است.

لاوروف گفته است: طبق ارزیابی‌های موجود، تعداد کل افرادی که در سراسر دنیا به زبان روسی صحبت می‌کنند، از ۲۶۰ میلیون نفر بیشتر است. در حال حاضر مبنای حقوقی و قانونی برای توسعه سیستماتیک آموزش زبان روسی فرای مرزهای فدراسیون روسیه کاملاً مناسب است.

به گفته این مقام بلندپایه در دولت ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر ۲۰۱۵ رئیس جمهور این کشور طرح «مدرسه روسی در خارج از کشور» را تائید و آن را به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرده است.

وی اضافه کرده است: در حال حاضر سازمان همکاری‌های روسیه در حال تنظیم سندی برای تعیین وظایف و نحوه تربیت کادر متخصص آموزشی و همچنین آماده سازی برنامه‌های آموزشی و روش تدریس طبق استانداردهای روسی، مجهز کردن مدارس به فناوری‌های جدید آموزشی و کتب درسی است. از این سازمان می‌خواهیم که این روند را تسریع کند.

لاوروف همچنین از ارتباطات مناطق مختلف کشور با دانشگاه‌های سایر کشورها و مشارکت در شبکه دانشگاه‌های کشورهای مستقل همسود و سازمان همکاری‌های شانگهای ابراز خرسندی کرده و از گسترش بعدی تماس‌های بین دانشگاهی، توسعه مراکز و گروه‌های زبان روسی فعال در سایر کشورها و برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای اساتید، به عنوان بخشی از برنامه‌هایی که برای آینده تدوین شده، یاد کرد.

بر اساس این گزارش که توسط رایزنی فرهنگی ایران در مسکو، ترجمه و در اختیار مهر قرار گرفته است، حضور واحدهای فدرال فدراسیون روسیه در برگزاری برنامه‌های بزرگ ابعاد برای توسعه زبان روسی از طریق وزارت علوم و سازمان همکاری‌های روسیه، همچنین سازماندهی برنامه‌هایی در سطح مناطق و بین الملل در حوزه آموزش، علوم، فرهنگ و تاریخ از اولویت‌های روسیه محسوب می‌شوند.