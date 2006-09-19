كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين كنفرانس مباحثي در زمينه هاي مديريت امنيت اطلاعات، سازمان هاي مجازي، استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات، جامعه اطلاعاتي و معماري سازماني مطرح مي شود.
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)، مديريت زنجيره تامين (SCM)، مديريت دانش (KM)، دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، مديريت استراتژيك و فناوري اطلاعات، آموزش الكترونيك و شهر الكترونيك از عمده محورها و موضوعات برگزاري اين كنفرانس است.
كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه توسط موسسه مديريت فناوري اطلاعات و با همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي، دانشگاه هاي تهران و شهيد بهشتي، موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني، شركت OPR ايران، شركت URS، شركت VSP، انجمن مديريت ايران و روزنامه فناوران برگزار مي شود.
علاقمندان به كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه اينترنتي اين كنفرانس به نشاني WWW.itmcenter.ir مراجعه كنند.
كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه دي ماه با حضور چهره هاي برجسته داخل و خارج كشور در تهران برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين كنفرانس مباحثي در زمينه هاي مديريت امنيت اطلاعات، سازمان هاي مجازي، استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات، جامعه اطلاعاتي و معماري سازماني مطرح مي شود.
نظر شما