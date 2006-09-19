  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه برگزار مي شود

كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه دي ماه با حضور چهره هاي برجسته داخل و خارج كشور در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين كنفرانس مباحثي در زمينه هاي مديريت امنيت اطلاعات، سازمان هاي مجازي، استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات، جامعه اطلاعاتي و معماري سازماني مطرح مي شود.

مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)، مديريت زنجيره تامين (SCM)، مديريت دانش (KM)، دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، مديريت استراتژيك و فناوري اطلاعات، آموزش الكترونيك و شهر الكترونيك از عمده محورها و موضوعات برگزاري اين كنفرانس است.

كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه توسط موسسه مديريت فناوري اطلاعات و با همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي، دانشگاه هاي تهران و شهيد بهشتي، موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني، شركت OPR ايران، شركت URS، شركت VSP، انجمن مديريت ايران و روزنامه فناوران برگزار مي شود.

علاقمندان به كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه اينترنتي اين كنفرانس به نشاني  WWW.itmcenter.ir مراجعه كنند.

کد مطلب 382422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها