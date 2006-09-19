به گزارش خبرنگار مهر، نظمي كه يازده سال است در عرصه تئاتر ايران به عنوان طراح صحنه و لباس و دستيار كارگردان فعاليت مي كند، "يك تنبيه باشكوه" را به عنوان پايان نامه خود اوايل سال جاري روي صحنه برده بود. اميد سهرابي اين نمايشنامه را نوشته و داستان آن درباره زن و مردي است كه به دليل ارتكاب اشتباهاتي به ناچار بايد زندگي خود را به نمايش بگذارند.

نگار عابدي و رضا افشار بازيگران "يك تنبيه باشكوه" هستند و نظمي علاوه بر كارگرداني طراحي صحنه نمايش را نيز بر عهده دارد. كيومرث مرادي مشاور كارگردان و آوا عربشاهي طراح لباس از ديگر عوامل اين نمايش هستند. نمايش "پابرهنه در پارك" به كارگرداني پيام دهكردي و طراحي لباس نرمين نظمي هم اكنون در پلاتو تمرين دانشكده سينما تئاتر روي صحنه است.