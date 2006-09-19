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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

نظمي "تنبيه باشكوه" را در مولوي روي صحنه مي‌برد

نظمي "تنبيه باشكوه" را در مولوي روي صحنه مي‌برد

نمايش "يك تنبيه باشكوه" به عنوان نخستين تجربه كارگرداني نرمين نظمي آذرماه در سالن اصلي تالار مولوي روي صحنه مي‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نظمي كه يازده سال است در عرصه تئاتر ايران به عنوان طراح صحنه و لباس و دستيار كارگردان فعاليت مي كند، "يك تنبيه باشكوه" را به عنوان پايان نامه خود اوايل سال جاري روي صحنه برده بود. اميد سهرابي اين نمايشنامه را نوشته و داستان آن درباره زن و مردي است كه به دليل ارتكاب اشتباهاتي به ناچار بايد زندگي خود را به نمايش بگذارند.

نگار عابدي و رضا افشار بازيگران "يك تنبيه باشكوه" هستند و نظمي علاوه بر كارگرداني طراحي صحنه نمايش را نيز بر عهده دارد. كيومرث مرادي مشاور كارگردان و آوا عربشاهي طراح لباس از ديگر عوامل اين نمايش هستند. نمايش "پابرهنه در پارك" به كارگرداني پيام دهكردي و طراحي لباس نرمين نظمي هم اكنون در پلاتو تمرين دانشكده سينما تئاتر روي صحنه است.

کد مطلب 382423

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