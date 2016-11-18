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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد؛

سطح تسلط روس‌ها به زبان ملی‌شان افت کرده است

سطح تسلط روس‌ها به زبان ملی‌شان افت کرده است

مسئولان پاسداری از زبان روسی در این کشور از افت سطح تسلط مردم این کشور به زبان ملی‌شان ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، رئیس آژانس فدرال امور اقوام فدراسیون روسیه از کاهش سطح تسلط به زبان روسی در جمهوری‌های روسیه سخن گفت و تاکید کرد که این مشکل باید به سرعت حل شود.

به گفته ایگور بارینوف، سطح تسلط به زبان روسی در جمهوری‌های فدراسیون روسیه و در برخی مناطق روستایی افت کرده است این در حالی است که تسلط به دستور زبان روسی برای هر یک از اهالی این جمهوری‌ها و مناطق کشور ضمن حفظ زبان مادری، فرصت‌ها و امکانات بیشتری برای شکوفایی استعدادها و توانایی افراد در فضای حرفه‌ای به ایشان می‌دهد.

رئیس آژانس فدرال امور اقوام فدراسیون روسیه که در دومین نشست سراسری «سیاست زبانی در حوزه آموزش: ابزاری برای به وجود آوردن هویت مدنی روسیه» سخن می‌گفت، مهمترین مسئله امروز این کشور را افت سطح تسلط به زبان روسی در جمهوری‌ها و مناطق روستایی دانست که در اقلیت قرار دارند و همچنین کودکان مهاجران که زبان مادری‌شان غیر از زبان روسی است. از همین رو بارینوف تاکید کرد که این مشکل باید در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود.

به گفته وی، «آموزش زبان روسی در سایه سایر دروس قرار گرفته و آنطور که باید تدریس نمی‌شود و این مساله بعدها قابل جبران نیست».

این مقام روس در ادامه به نمونه ای از طرحی موفق برای برطرف کردن مشکلات گفته شده اشاره کرد و گفت: سابق بر این، کودکان در دوره آموزش ابتدایی در جمهوری‌های فدراسیون روسیه زبان روسی را به عنوان زبان خارجی یاد می‌گرفتند و تمام دروس به دو زبان روسی و زبان مادری تدریس می‌شد. این طرح در جمهوری‌های قفقاز و تاتارستان به اجرا درآمد و این روش بسیار مفید و موثر بود. دانش آموزان در کلاس چهارم به زبان روسی صحبت می‌کردند و کاملاً آن را فرا می‌گرفتند، اما متاسفانه در سال ۲۰۱۴ این طرح تغییر کرد و دیگر از این شیوه استفاده نکردند.

بر اساس این گزارش که توسط ترجمه رایزنی فرهنگی ایران در مسکو، ترجمه شده و در اختیار مهر قرار گرفته است، رئیس آژانس فدرال امور اقوام فدراسیون روسیه همچنین گفت:در حال حاضر مهم این است که با وجود بودجه کم، از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.

کد مطلب 3824243

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