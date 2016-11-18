به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، رئیس آژانس فدرال امور اقوام فدراسیون روسیه از کاهش سطح تسلط به زبان روسی در جمهوری‌های روسیه سخن گفت و تاکید کرد که این مشکل باید به سرعت حل شود.

به گفته ایگور بارینوف، سطح تسلط به زبان روسی در جمهوری‌های فدراسیون روسیه و در برخی مناطق روستایی افت کرده است این در حالی است که تسلط به دستور زبان روسی برای هر یک از اهالی این جمهوری‌ها و مناطق کشور ضمن حفظ زبان مادری، فرصت‌ها و امکانات بیشتری برای شکوفایی استعدادها و توانایی افراد در فضای حرفه‌ای به ایشان می‌دهد.

رئیس آژانس فدرال امور اقوام فدراسیون روسیه که در دومین نشست سراسری «سیاست زبانی در حوزه آموزش: ابزاری برای به وجود آوردن هویت مدنی روسیه» سخن می‌گفت، مهمترین مسئله امروز این کشور را افت سطح تسلط به زبان روسی در جمهوری‌ها و مناطق روستایی دانست که در اقلیت قرار دارند و همچنین کودکان مهاجران که زبان مادری‌شان غیر از زبان روسی است. از همین رو بارینوف تاکید کرد که این مشکل باید در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود.

به گفته وی، «آموزش زبان روسی در سایه سایر دروس قرار گرفته و آنطور که باید تدریس نمی‌شود و این مساله بعدها قابل جبران نیست».

این مقام روس در ادامه به نمونه ای از طرحی موفق برای برطرف کردن مشکلات گفته شده اشاره کرد و گفت: سابق بر این، کودکان در دوره آموزش ابتدایی در جمهوری‌های فدراسیون روسیه زبان روسی را به عنوان زبان خارجی یاد می‌گرفتند و تمام دروس به دو زبان روسی و زبان مادری تدریس می‌شد. این طرح در جمهوری‌های قفقاز و تاتارستان به اجرا درآمد و این روش بسیار مفید و موثر بود. دانش آموزان در کلاس چهارم به زبان روسی صحبت می‌کردند و کاملاً آن را فرا می‌گرفتند، اما متاسفانه در سال ۲۰۱۴ این طرح تغییر کرد و دیگر از این شیوه استفاده نکردند.

بر اساس این گزارش که توسط ترجمه رایزنی فرهنگی ایران در مسکو، ترجمه شده و در اختیار مهر قرار گرفته است، رئیس آژانس فدرال امور اقوام فدراسیون روسیه همچنین گفت:در حال حاضر مهم این است که با وجود بودجه کم، از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.