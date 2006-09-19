طرح تامين سوخت هسته اي در دستور كار مجمع عمومي آژانس قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آژانس بين المللي انرژي اتمي در اطلاعيه اي رسمي اعلام كرد كه اين طرح، كليدي براي آژانس بين المللي انرژي اتمي است تا يك بانك سوخت هسته اي را اداره كند تا كشورها خودشان به توسعه فناوريهاي غني سازي اورانيوم در زماني كه نگرانيها درباره گسترش هسته اي روبه افزايش است، نپردازند .



محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز درباره اين طرح خاطرنشان كرد :"ما مي خواهيم اين اطمينان را ايجاد كنيم كه هركشوري كه يك مصرف كننده واجد شرايط انرژي هسته اي و پايبند به تعهدات عدم گسترش است ،به سوخت هسته اي دست يابد .



از سويي ، ساموئل بودمن روزگذشته در مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي درميان 140 كشورعضو اظهارداشت كه همه ما موافق هستيم كه يك چهارچوب بين المللي براي تضمين تامين سوخت براي برآورده كردن نيازهاي انرژي جهان و توسعه اهداف غيرگسترش هسته اي ما مورد نياز است.



وي افزود :"يك بانك سوخت ، بازار جهاني سوخت هسته اي را مختل نخواهد كرد، بلكه يك سازوكار مكمل خواهد بود كه از نظر تجاري با دوام است ".



در نشست امروز مجمع عمومي آژانس ، علاوه بر بودمن، سام نون سناتور پيشين آمريكايي و سرگئي كرينكو رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه نيز حضور خواهند داشت.



كشورهاي آمريكا و روسيه، تمايل خود را براي در اختيار قراردادن مواد هسته اي براي يك بانك سوخت اعلام كرده اند .



در سال 2005 ، آمريكا اعلام كرد كه ممكن است بيش از 17 متريك تن اورانيوم غني شده با درجه بالا كه درتسليحات استفاده شده است، فراهم كند و اما ممكن است آن را با اورانيوم غني شده با درجه پايين به مقدار كم مخلوط كند .



در سال 2006 روسيه اعلام كرد كه درنظر دارد يك مركزبين المللي غني سازي براي تامين سوخت راكتورهاي غير نظامي در سيبري ايجاد كند .



غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران روز گذشته در سخنراني خود در اين مجمع چنين طرحهايي را رد كرد و اظهارداشت :"طي سه دهه گذشته درباره اين موضوع بحثهاي زيادي مطرح شد و تا كنون هيچ نتيجه قطعي و ملموسي حاصل نشده است ".



وي افزود كه ايران به نمايندگي از كشورهاي در حال توسعه،عليه انحصار و ممنوعيت كشورهاي عضو براي بهره گيري از حقوق لاينفك خود براي توسعه و پيگيري فعاليتهاي هسته اي صلح آميز مبارزه خواهد كرد .