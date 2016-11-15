  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

نخست وزیر چک:

مسائل مهمتر از استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک وجود دارد

مسائل مهمتر از استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک وجود دارد

نخست وزیر چک گفت: در شرایط کنونی مسائل بسیار مهمتر از استقرار سپر موشکی آمریکا وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «بوهوسلاو سوبوتکا» نخست وزیر چک در یک مصاحبه تلویزیونی به  سیاستمداران آمریکائی گفت: استفاده از سامانه رادار سپر موشکی آمریکا، افسانه ای بیش نبوده و در حال حاضر تنش بیشتر در روابط ما با روسیه را در برخواهد شد.

وی افزود: به نظر من توجه دوباره به موضوع بکارگیری این سامانه راداری در کشور چک، یک تفکر اشتباه بوده، که سالها پیش بدرستی از سوی دولت منتفی شده است.

بوهوتکا در ادامه گفت: در حال حاضر موضوع جنگ در سوریه و خاورمیانه به یک معضل جهانی مبدل شده و تا زمانیکه  این مشکلات حل نشود، سرازیر شدن پناهجویان به سوی کشورهای اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی ایالات متحده آمریکا و روسیه تاثیرات بسزائی در سوریه و خاورمیانه  دارند که باید به خوبی از این توانائیها بهره برد. امیدوار هستیم که روسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا در این جهت بر سر میز مذاکره بنشینند.

کد مطلب 3824281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها