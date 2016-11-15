مسائل مهمتر از استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «بوهوسلاو سوبوتکا» نخست وزیر چک در یک مصاحبه تلویزیونی به سیاستمداران آمریکائی گفت: استفاده از سامانه رادار سپر موشکی آمریکا، افسانه ای بیش نبوده و در حال حاضر تنش بیشتر در روابط ما با روسیه را در برخواهد شد.

وی افزود: به نظر من توجه دوباره به موضوع بکارگیری این سامانه راداری در کشور چک، یک تفکر اشتباه بوده، که سالها پیش بدرستی از سوی دولت منتفی شده است.

بوهوتکا در ادامه گفت: در حال حاضر موضوع جنگ در سوریه و خاورمیانه به یک معضل جهانی مبدل شده و تا زمانیکه این مشکلات حل نشود، سرازیر شدن پناهجویان به سوی کشورهای اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی ایالات متحده آمریکا و روسیه تاثیرات بسزائی در سوریه و خاورمیانه دارند که باید به خوبی از این توانائیها بهره برد. امیدوار هستیم که روسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا در این جهت بر سر میز مذاکره بنشینند.