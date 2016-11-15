مسعود رایگان که بیش از ۲ سال است برای دریافت نوبت اجرای نمایش در تالار حافظ اقدام کرده است درباره سرانجام وضعیت اجرا در این سالن تئاتری به خبرنگار مهر گفت: بیش از ۲ سال است که اقدام کرده‌ام ولی متأسفانه هیچ سرانجامی نداشت تا اینکه با آقای مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی جلساتی را برگزار کردیم و قرار شد که دیگر من با بنیاد رودکی طرف حساب نباشم و آقای شفیعی قول مساعد داد تا بتوانم اثر جدید خود را در تالار حافظ روی صحنه ببرم.

این بازیگر و کارگردان تئاتر ایران یادآور شد: باید مدیریت بنیاد رودکی به افرادی همچون بهروز غریب‌پور سپرده شود زیرا هم شناخت لازم را از جامعه هنری دارند و هم مدیرانی موفق در عرصه فرهنگ و هنر هستند.

وی درباره زمان و نمایش مدنظر برای اجرا در تالار حافظ اظهار کرد: با قول‌هایی که مدیرکل هنرهای نمایشی داد، قرار شد تا از اول دی‌ماه نمایش «بی‌گناهان» نوشته میا تورن کویست را در تالار حافظ روی صحنه ببریم.

رایگان با اشاره به استقبال مخاطبان از اجرای نمایش «دو مرد در یک اتاق» در شهرهای اصفهان و شاهرود، افزود: پیش از این و در سال ۹۲ نمایش «دو مرد در یک اتاق» را در تماشاخانه باروک روی صحنه بردم که معتقدم این اثر زیاد دیده نشد و به همین دلیل قصد دارم بعد از پایان تور اجراهای شهرستان «دو مرد در یک اتاق»، آن را همزمان با نمایش «بی‌گناهان» در تالار حافظ نیز اجرا کنم.

وی درباره گروه بازیگران نمایش «بی‌گناهان» گفت: گروه بازیگران این نمایش به زودی معرفی می‌شوند.