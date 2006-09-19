ايران به مسير توسعه دست يافته است / نيروهاي بالقوه ايران با آموزش هاي لازم توسعه اين كشور را فراهم مي كنند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در اصفهان، دكتر ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي در ميزگردي در دانشگاه اصفهان گفت: ايران نيروي كار كافي دارد و براي استفاده بهينه از اين ظرفيت بالقوه بايد به اين نيروها آموزش هاي لازم را بدهد.

وي با بيان اينكه ايران از لحاظ سياسي ثبات كافي و لازم را دارد، افزود: با برنامه ريزي كوتاه مدت و دراز مدت و استفاده از تجربيات ساير كشورها ايران مي تواند به يك كشور كاملا توسعه يافته تبديل شود.

نخست وزير سابق مالزي با بيان اينكه 40 درصد از جمعيت كشور مالزي مسلمان نيستند، گفت: بر اساس آموزه هاي اسلامي ما ياد گرفته ايم كه جامعه را نبايد دچار عدم ثبات كنيم و بين مسلمانان و غير مسلمان با عدالت بايد رفتار و نيازهاي هر دو را يكسان برآورده كرد.

ماهاتير محمد به فعاليت شركت مخابرات سيار ام پي سي در ايران اشاره كرد و گفت: اين شركت در مالزي و ساير كشورها به خوبي فعاليت كرده و اگر در ايران موفق نبوده به دليل آن است كه محيط كاري ايران را درك نمي كند و بايد با گفتگوي بيشتر با شركاي ايراني به اين درك برسد.

وي همچنين به سيستم بانكداري مالزي اشاره كرد و گفت: در كشور ما هم سيستم بانكداري به روش اسلامي و جود دارد و هم به روش غير اسلامي. اما در بانك هايي هم كه سيستم ربا در آنجا اجرا مي شود قسمتي را براي سيستم بانكداري اسلامي در نظر گرفته ايم.