به گزارش خبرنگار مهر، مهندس متوليان معاون فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري صبح امروز در نشست اعلام برنامه هاي اين سازمان در آستانه هفته دفاع مقدس گفت: "امروز 18 سال از زمان اتمام جنگ تحميلي مي گذرد، بنابراين بايد نگاه نوتري به مقوله دفاع مقدس داشته باشيم و ايده هايمان را به شكل عيني تر به مرحله اجرا بگذاريم."

وي در ادامه افزود: "در واقع مي توانيم در اين راستا به طراحي فرهنگ پايداري بپردازيم و آن را با زندگي شهري همسو كنيم. مسلما محصولات جنگي توليدشده در سال هاي گذشته نيازمند تغيير در شكل و محتوا هستند. بنابراين مي توان با استفاده از ارتباطات و رايزني با نهادهاي دولتي گنجينه هاي استخراج نشده اي را در زمينه جنگ توليد كرد. البته ناگفته نماند كه در اين سال ها نيز توليدات جنگي ما همواره به شكل مطلوبي ارائه شده است."

حسيني، رئيس فرهنگسراي پايداري، نيز در ادامه اين نشست گفت: "رويكرد ما در هفته دفاع مقدس اجراي تئاتر و موسيقي در قالب هاي متنوع است. اجراي نمايش "آيا تو تا به حال عاشق بوده اي روژانا؟" در سالن اصلي تالار مولوي، برگزاري جشنواره موسيقي حماسي اقوام در سه فرهنگسرا و برپايي اختتاميه آن در فرهنگسراي هنر از برنامه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري در اين هفته است. همچنين جشن ملي عكاسان دفاع مقدس با عنوان "آينه در حضور" در قالب نمايشگاهي از آثار عكاسان جنگ با مشاركت انجمن عكاسان دفاع مقدس و نمايش 100 اثر از 100 عكاس در موزه هنرهاي فلسطين برگزار مي شود."

رئيس فرهنگسراي پايداري افزود: "علاوه بر اين اقدام به برگزاري يك نمايشگاه خياباني از عكس هاي هشت سال دفاع مقدس كرده ايم كه بين خيابان هاي وصال و انقلاب برپا مي شود. برگزاري همايش ملي عكاسان در سالن اسوه، ارائه عكس هاي اين عكاسان در قالب يك گالري ديجيتال در سطح شهر، انتشار كتاب آثار عكاسان، بزرگداشت عليرضا نادري نويسنده و كارگردان تئاتر در تالار آويني دانشگاه تهران و روخواني چند نمايشنامه وي از ديگر برنامه هاي ماست. انتشار 13 اثر مكتوب با همكاري لشكر 27 محمد رسول الله (ص)، معرفي چهار عنوان فيلم و سرودهاي حزب اله لبنان با ترجمه فارسي از فعاليت هاي ما در حوزه نشر است."

حسيني گفت: "سازمان فرهنگي هنري شهرداري با همكاري فرهنگسراي پايداري در هفته دفاع مقدس جشن كتاب را با موضوع ماه رمضان و دفاع مقدس در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي كند و در آن ضمن تقدير از خبرنگاران و عكاسان حاضر در جنگ لبنان، از سه تن از اعضا حزب اله براي خاطره گويي دعوت مي شود. تكميل بانك اطلاعاتي ديگر برنامه ماست كه با شروع فعاليت اين بانك بسته هايي فرهنگي نيز به مساجد اهداء مي شود."

نمايش فيلم سينمايي "ميم مثل مادر" به كارگرداني رسول ملاقلي پور و تقدير از اين فيلمساز عرصه دفاع مقدس در كنار نمايش 15 فيلم فاخر جنگي از كشورهاي مختلف ديگر برنامه هاي فرهنگسراي پايداري در هفته دفاع مقدس است.