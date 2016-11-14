جانسون: معامله گری چون «ترامپ» برای اروپا یک فرصت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بوریس جانسون» با بیان این مطلب گفت: «دونالد ترامپ» فردی است که انگلیس و اروپا می توانند با وی کار کنند.

جانسون که برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده در ادامه گفت: همانطور که قبلا گفته ام ترامپ یک معامله گر است و فکر می کنم که این امر یک اتفاق خوب برای انگلیس و همچنین یک اتفاق خوب برای اروپا باشد.

وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه افزود: فکر می کنم همه ما باید منتظر بمانیم تا ببینیم آنها (دولت جدید آمریکا) چه اقدامی می کند، اما فکر می کنم ما باید این امر (انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور) را یک فرصت قلمداد کنیم.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، شب گذشته «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نشستی ویژه را برای بررسی پاسخ اتحادیه اروپا به پیروزی دونالد ترامپ، ترتیب داده بود که جانسون در این جلسه شرکت نکرد.

دلیل حضور نیافتن وزیرخارجه انگلیس در جلسه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن بود که اعتقاد داشت این نشست پیامی منفی را به رئیس جمهور جدید آمریکا مخابره می کند.