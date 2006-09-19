مذاكرات در مورد برنامه هسته اي ايران بايد آغاز شود / واشنگتن بايد به تهران تضمين امنيتي بدهد

به گزارش خبرگزاري مهر، مركز همكاري و امنيت بين الملل (CISAC ) در تحليلي با بيان اين مطلب نوشت : اكنون زمان آن فرا رسيده تا ديپلماسي جسورانه تري را در خارج از واشنگتن براي توقف برنامه هسته اي ايران به كار گرفت.

" اسكات ساگان" نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : "جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بايد از دفترچه حاوي كروكي هاي مانور"رونالد ريگان" برگي را بردارد كه با اتحاد جماهير شوروي سابق مذاكره كرد، اما از طريق توافقنامه هاي كنترل تسليحات نگرانيهاي امنيتي آن را خطاب قرار داد."

نويسنده بدون توجه به اينكه مخالفت ايران با درخواستهاي زياده خواهانه غرب تنها به علت صلح آميز بودن برنامه هسته اي آن است، ادعا مي كند:"ناسازگاري ايران هم بد يمن و هم قابل پيش بيني است. اين ناسازگاري از آنجا بد يمن است كه نپذيرفتن تعليق غني سازي از سوي ايران به حركت هسته اي آن سرعت مي بخشد. تهران در حال حاضر موقعيت را در جهت آزمايش سيستم شوراي امنيت سازمان ملل تغيير داده و مواضع چين و روسيه در مخالفت آنها با هرگونه اعمال تحريم عليه ايران نشان مي دهد كه شوراي امنيت ممكن است در اين آزمايش حساس شكست بخورد."

نويسنده علت قابل پيش بيني بودن آن را هم بسته مشوقهاي ارائه شده به ايران مي داند و مي گويد: " اين بسته حاوي هويجهاي ناكافي اقتصادي و تهديد تحريمها و اقدام نظامي است. در نگاه اول هويجهاي پيشنهاد شده موثر به نظر مي رسند، اما در اين بسته يك مشوق كه ممكن است كارآمد باشد مطرح نشده و آن هم تضمين هاي امنيتي است كه مي تواند تمايلات هسته اي ايران را كاهش دهد."

ساگان بار ديگر با ناديده گرفتن صلح آميز بوده برنامه هسته اي ايران مدعي مي شود: "حذف اين مشوق قابل توجه است. دولت ايران نمي تواند صراحتا در مورد نگرانيهاي امنيتي خود صحبت كند،زيرا اين امر به گفته آنها كه برنامه هسته اي شان تنها براي مصارف انرژي است، آسيب وارد مي كند و واشنگتن هم نمي خواهد در مورد اين نگراني ها بحث كند، تا امكان تغيير نظام ( به زعم خود) را همچنان مد نظر داشته باشد. به گونه اي كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا دربهار سال جاري اين گزينه را رد كرد."

در بخش ديگري از اين تحليل آمده است :"با توجه به آسيب پذيري كنوني نيروهاي آمريكايي درعراق و وضعيت نامطلوب افغانستان و عدم موفقيت اسرائيل در برابرحزب الله لبنان ، به نظر مي رسد كه مقامهاي ايراني مطمئن هستند كه آنها با تهديد فوري اقدام نظامي آمريكا روبرو نيستند."

ساگان در ادامه پيشنهاد مي كند :" بهترين راه براي جلوگيري از يك ايران هسته اي پيشنهاد نوعي تضمين امنيتي است كه ممكن است حمايت از برنامه هسته اي را در تهران كاهش دهد. البته معتبر كردن يك چنين تضمين امنيتي هم كاري دشوار است، اما برداشتن گزينه تغيير نظام از سوي آمريكا و تعهد شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حمايت از" استقلال سياسي" ايران مي تواند سودمند باشد. مشاركت شوراي امنيت هم مي تواند چين و روسيه را به ائتلاف شش كشور بازگرداند."

در پايان اين تحليل آمده است :"وقت بسيار اندكي باقي مانده و اين بدان معناست كه مذاكرات بايد آغاز شود. در پاسخ تهران نيز آمده كه خواهان گفتگوست ، بنابراين تلاش براي يك توافق براي محدود كردن برنامه غني سازي آن همچنان امكان پذير است. البته اين زماني صورت مي گيرد كه تهران همه بازرسان آژانس را بپذيرد و ساخت سانتريفيوژهاي آينده را متوقف كند.آمريكا بايد تضمين دهد كه همچون عراق، جنگ ديگري را به راه نمي اندازد و اين پيشنهاد خوبي براي غرب نيز هست."