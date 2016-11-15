رضا اسدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های راهبردی کشور است که برنامه تقویت و توسعه زیرساخت‌های خدمات مطلوب آزمایشگاهی را در این حوزه بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهداف شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی گفت: «بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های فناوری راهبردی»، «تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی»، «جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی آن در سطح کشور با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور»، «ارتقا دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب»، « استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد»، «کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور» از اهداف این شبکه به شمار می روند.

اسدی فرد با بیان اینکه اطلاعات بیش از ۶۵۰۰ تجهیز در شبکه به اشتراک گذاشته شده‌است، عنوان کرد: در حال حاضر تمام استان‌های کشور تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی قرار دارند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی خاطر نشان کرد: این شبکه از نظر پوشش جغرافیایی، موضوعی و سازمانی به تمام معنا یک شبکه ملی است که با هدف همکاری میان آزمایشگاه‌ها و شناخت بهینه فرصت‌ها به منظور تعامل و همکاری بین شبکه‌ای ایجاد شده است.

اسدی‌فرد، با بیان اینکه تاکنون ۵۹۰ آزمایشگاه از ۴۰۳ مرکز برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درخواست داده اند، افزود: همچنین تا کنون ۱۷۷ آزمایشگاه به عنوان عضو قطعی و ۱۲۱ آزمایشگاه به عنوان عضو آزمایشی پذیرفته شده‌اند.

به گفته وی، در حال حاضر درخواست ۱۴ آزمایشگاه در دست بررسی است و می توان گفت که ۴۰درصد اعضای شبکه وابسته به وزارت علوم و ۶۰ درصد مابقی از مراکز غیر وزارت علوم هستند.