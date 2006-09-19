همسايگان عراق درباره اوضاع امنيتي اين كشور و منطقه گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الوطن، روزگذشته همچنين وزراي كشورهمسايه عراق با "ملك عبدالله بن عبدالعزيز" شاه عربستان درجده ديداركردند.

درنشست روزگذشته جده درمورد اوضاع امنيتي عراق و همچنين امنيت منطقه به مفهوم كلي آن رايزني شد.

توصيه هاي دو نشست سابق كه اولي درسال 2004 درتهران ودومي در سال گذشته دراستانبول برگزارشد، نيز دراين نشست مورد بحث و تبادل نظرقرارگرفت.

وزيركشورعربستان درافتتاح اين نشست پس ازتلاوت آياتي چند ازقرآن كريم، به ايراد سخن پرداخت و درمورد اوضاع كنوني عراق و ادامه كشتار و ويراني ها دراين كشورابرازنگراني كرد.

وي درادامه اين سخنان خود گفت :"آنچه كه ما را نگران مي كند اين است كه درعراق عقلا دردام جاهلان نيفتند تا مبادا عراق و وحدت عراق و ملت آن قرباني رفتارهاي غيرمسئولانه شوند".

سومين نشست وزراي كشورهاي همسايه عراق به رياست "نايف بن عبدالعزيز"وزيركشورعربستان و با حضوروزراي ديگر كشورهاي همسايه شامل"مصطفي پورمحمدي"، "شيخ جابرمبارك الصباح"، "عيد الفايز"، "جواد كاظم البولاني"، "عبدالقادراقصو" و"بسام عبدالمجيد" وزيران كشور ايران، كويت، اردن، مصر، تركيه و سوريه و ."شيخ راشد آل خليفه" و "حبيب العادلي" وزيران كشور بحرين و مصر به عنوان ناظر در جده آغاز شد. اين نشست سه روز به طول مي انجامد.