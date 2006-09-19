شوراي حقوق بشر سازمان ملل به تساهل ديني توجه كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مسعود خان نماينده دائم پاكستان در سازمان ملل كه به نيابت از طرف سازمان كنفرانس اسلامي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه داراي 47 كشور عضو است، گفت : اظهارات پاپ درباره حضرت محمد(ص) حساسيتهاي مسلمانان سراسر جهان را جريحه دار كرده است.

وي از رئيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل خواست زماني را طي اين هفته به بحث درباره تساهل ديني و موضوعات مربوط به آن بگذراند.

خان افزود : ما از ابراز تأسف پاپ و مجزا كردن خود از متن قرون وسطايي كه از آن نقل قول كرده بود آگاه هستيم اما هنوزهم بايد تصريح شود كه اين اظهارت تأسف برانگيز بوده و از فقدان درك درباره اسلام و پيامبر اسلام(ص) نشأت گرفته است.

وي يادآور شد: هرتلاشي كه اسلام را با خشونت نسبت دهد، اصول اوليه اسلام راكه داراي بيش از يك ميليارد پيرو است ناديده گرفته و در راه احياي رويكردهاي قرون وسطايي گام برداشته است.

سفير پاكستان در سازمان ملل تصريح كرد: چنين تمايلاتي مي تواند به تعميق بيگانگي غرب و جهان اسلام كمك كند و تلاشهاي جاري در راستاي ترويج گفتگو و هماهنگي ميان اديان را بي تأثير خواهد كرد.

پاپ بنديكت شانزدهم روز سه شنبه 12 سپتامبر طي سخنراني خود در دانشگاه رگنزبرگ از يك متن قرون وسطي نقل قول كرد كه اين نقل قول موجبات خشم مسلمانان جهان را به وجود آورد.

