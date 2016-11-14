۶ هزار نفر جذب سوادآموزی خراسان شمالی شدند

مهدی مودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال سهمیه استان جذب ۱۰ هزار بیسواد ۱۰ تا ۴۹ سال است که تاکنون ۶ هزار و ۴۸۳ نفر بیسواد جذب کلاسهای سوادآموزی شدهاند که ۶۴.۷۳ درصد از جامعه هدف را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد بیسواد جذبشده دو هزار و ۶۰۰ نفر برای دوره انتقال، دو هزار و ۴۰۰ نفر برای دوره تحکم و یک هزار و ۶۹۵ نفر برای دوره سوادآموزی جذبشدهاند، تصریح کرد: در حال حاضر در دوره انتقال ۱۰۰ درصد، تحکیم با ۹۰.۷۵ درصد و سوادآموزی ۳۴ درصد از جامعه هدف جذب کلاسهای سوادآموزی شدهاند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزشوپرورش استان با اشاره به اینکه ازلحاظ عملکرد ۳۴ درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم، اظهار کرد: بنا داریم تا پایان سال ۹۶ همه جامعه بیسواد در استان را به کلاسهای سوادآموزی جذب کنیم.
مودی با اشاره به اینکه حدود سه هزار و ۵۵۵ نفر از بیسوادان در استان اولیاء دانش آموزان هستند، افزود: مدیران مدارس موظف شدهاند طی امسال و سال آینده با در اختیار داشتن اهرم انجمن اولیاء و دانش آموزان این اولیاء بیسواد را به کلاسهای سوادآموزی جذب کنند.
وی بابیان اینکه ۱.۶۱ درصد از بیسوادان کشور در خراسان شمالی هستند، تصریح کرد: امید داریم تا پایان سال ۹۶ تمام این افراد را در کلاسهای سوادآموزی جذب کنیم.
