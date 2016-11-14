بازگشت ناگزیر زباله به جنگل توسط نهادهای دولتی

هادی کیادلیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که شهرداریها زبالهها را جمعآوری و در عمق جنگلها تلنبار میسازند، فرهنگسازی در میان مردم در خصوص برخورد با زباله بیفایده است.
در شمال کشور آمیختهای از تمام زبالهها به شیوهای کاملاً عقبافتاده و غیربهداشتی در عمق جنگلها که زیباترین مناطق طبیعت محسوب میشوند، تلنبار میشود وی تأکید کرد: در حال حاضر با زبالههای شمال کشور به ابتداییترین شیوه برخورد میشود. در شمال کشور آمیختهای از تمام زبالهها به شیوهای کاملاً عقبافتاده و غیربهداشتی در عمق جنگلها که زیباترین مناطق طبیعت محسوب میشوند، تلنبار میشود.
کیادلیری افزود: تلنبار زبالهها در شمال کشور بدون هیچگونه کار کارشناسی و بدون توجه به مسائل زمینشناختی یا منابع آب صورت میگیرد و تنها معیار مهم در این راستا این است که دور از چشم مردم انجام شود. من حتی شاهد تخلیه تانکرهای فاضلاب در جنگل بودهام.
وی ادامه داد: شاید بتوان گفت حدود ۷۰ درصد از زبالهها در عرصههای جنگلی، حدود ۲۰ درصد در اطراف و حواشی رودخانهها و حدود ۱۰ درصد در مناطق مرتعی تلنبار میشوند. البته این تنها یک برآورد بر اساس مشاهدات من بوده و آمار رسمی نیست.
کیادلیری با بیان اینکه تلنبار زبالهها محدود به نقاط خاص نیست، گفت: حتی مسیر حرکت ماشینهای حمل زباله نیز به زبالهدانی تبدیلشده است. برخی از ماشینها به خود زحمت حمل زباله تا نقطه تعیینشده را نمیدهند و در همان مسیر جاده ماشین را تخلیه میکنند.
رئیس انجمن جنگلبانی با بیان اینکه بیشتر مناطق انباشت زباله حصارکشی نشده و در دسترس مردم و حیوانات است، اظهار کرد: دسترسی مردم و حیوانات به این زبالهها سبب بیماری آنها و انتقال آلودگی به شهرها و روستاها است. حتی گاهی دامها نیز از این زبالهها تغذیه میکنند که این امر تبعات بدی به همراه دارد.
وی در ادامه بیان کرد: بارندگی در شمال کشور زیاد است و این موضوع باعث میشود شیرابه زبالهها به سمت پاییندست حرکت کند. همچنین سفرههای آب زیرزمینی نیز در جنگلهای هیرکانی بالا است و به همین دلیل این مناطق برای تلنبار یا دفن زباله اصلاً مناسب نیستند.
زباله هایی که عامل آتش سوزی جنگلها می شود
رئیس گروه جنگلداری واحد علوم و تحقیقات تهران اضافه کرد: نکته دیگر روباز بودن محل تلنبار زباله در جنگلهای شمال است. حتی حمل این زبالهها نیز بهصورت روباز انجام میشود و در مسیر حمل به شاخههای درختان نیز زباله آویزان شده است. یکی دیگر از مشکلات مهم مرتبط با این زبالهها نیز آتشسوزیهای گاه و بی گاه در جنگل است که به دلیل تولید گاز متان توسط زبالهها اتفاق میافتد و جنگلهای شمال را در میان شعلهها میسوزاند.
کیادلیری در ارتباط با پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلهای هیرکانی بیان کرد: این پروژه برای جوامع محلی جنگلها کارگاههای آموزشی برگزار کرده، به آنان فرهنگ برخورد با زباله و پسماند را منتقل میسازد و این امر بهخودیخود حرکتی مثبت است اما باید توجه داشت مشکل اصلی جنگلهای شمال پسماندهای جوامع محلی جنگلها نیست؛ بلکه انتقال زبالهها بهصورت انبوه به جنگل است که توسط مسئولان انجام میشود.
وی در خصوص تعبیه زبالهدانهایی در نقاط پایلوت پروژه مدیریت مشارکتی جنگلهای هیرکانی تصریح کرد: فرهنگسازی در میان مردم بسیار مفید است اما پیش از آن سیستم باید اصلاح شود. فرهنگسازی در میان مردم بسیار مفید است اما پیش از آن سیستم باید اصلاح شودپس از اصلاح سیستم کاری دولت، نوبت به فرهنگسازی میان مردم میرسد که مهمترین آن تفکیک زبالهها از مبدأ استما به جوامع محلی و گردشگران شمال کشور آموزش میدهیم از دورریز زباله در جنگل خودداری کنند و آنها را به زبالهدانها بریزند اما این کار چه سودی دارد وقتی درنهایت شهرداری زبالهها را جمعآوری کرده و بهصورت یکجا به عمق جنگلها میریزد؟
رئیس انجمن جنگلبانی ایران با بیان اینکه مدیران پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلها باید بیش از هر چیز به رایزنی با ارگانهای دولتی بپردازند، خاطرنشان کرد: پیگیری کار از سوی پروژه میتواند سبب ابلاغ بخشنامههایی به شهرداریها و سایر مراکز دولتی ذیربط شود تا با وارد کردن زباله سوزهای مدرن و اقدام با سایر شیوههای استاندارد در راستای امحای زبالهها یا تبدیل آنها به کود کمپوست و انرژی برق گام بردارند.
وی افزود: پس از اصلاح سیستم کاری دولت، نوبت به فرهنگسازی میان مردم میرسد که مهمترین آن تفکیک زبالهها از مبدأ است. تا زمانی که مردم امکانات تفکیک زباله را در محل سکونت خود نداشته باشند، این کار عملیاتی نخواهد شد و این کاری بسیار سخت و مستلزم فراهمسازی زیرساخت است و بنابراین وظیفهای سخت بر دوش پروژه مدیریت مشارکتی جنگلهای خزری است.
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