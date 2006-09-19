رئيس جمهور عصر امروز در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني مي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر محمود احمدي ‌نژاد رئيس جمهور، بامداد سه ‌شنبه به وقت محلي وارد نيويورك شد و در فرودگاه مورد استقبال وزير خارجه و اعضاي هيات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل قرار گرفت.

رئيس جمهور كه در اين سفر وزراي امور خارجه و دادگستري وي را همراهي مي‌كنند، در مدت سه روز اقامت در نيويورك علاوه بر سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه عصر روز سه ‌شنبه به وقت محلي انجام خواهد شد، با تعدادي از سران كشورهاي مختلف ديدار و گفتگو خواهد كرد.

سخنراني در مجمع رهبران كليساي آمريكا، سخنراني در جمع اعضاي شوراي روابط خارجي آمريكا و ديدار با رهبران سازمان‌هاي اسلامي مستقر در آمريكا، نخبگان ايراني، منتخبان ايراني و جمعي از نخبگان و روشنفكران، استادان و ارباب رسانه‌هاي آمريكا از ديگر برنامه‌هاي دكتر احمدي‌نژاد در مدت اقامت در نيويورك است.

رئيس‌ جمهور همچنين روز پنجشنبه و در آخرين روز اقامت خود در كنفرانس خبري در مقر سازمان ملل شركت خواهد نمود.

شايان ذكر است، دولت آمريكا بر خلاف قوانين بين ‌المللي از صدور ويزا براي تعدادي از اعضاي هيات ايراني و گروه خبري رسانه‌هاي همراه خودداري كرده است.