۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

استقرار ۲۵ پزشک وپرستار دربیمارستان امام حسین(ع) کربلا/ فوت ۲زائر

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در عراق با اشاره به راه‌اندازی دومین درمانگاه هلال احمر ایران در کربلا، گفت: این درمانگاه از ۲۰ آبان تا ۵ آذر خدمات درمانی را به زائران ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی با بیان این مطلب گفت: ۱٨۲ نفر شامل پزشک متخصص و عمومی و پرستار در درمانگاه نجم کربلا واقع در باب بغداد و درمانگاه شفاء۲ در باب قبله امام حسین(ع) مستقر بوده و خدمات شبانه روزی به زائران ارائه می کنند.

وی افزود: باتوجه به افزایش جمعیت زائران حسینی در کربلا ، میزان مراجعات به درمانگاه‌های هلال احمر نیز چند برابر شده است و روزانه حداقل ۶ بیمار برای دریافت خدمات بیشتر به بیمارستان امام حسین(ع) ارجاع می‌شوند.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در عراق با اشاره به اعزام ٨۲ مترجم به تمام بیمارستان های کربلا، اظهار کرد: همچنین برای پیگیری روند درمانی بیماران ایرانی ارجاع شده به

بیمارستان امام حسین (ع)، ۲۵ نفر شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی عمومی و پرستار به همراه مترجم در این بیمارستان مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: در سه روز اخیر متاسفانه دو زائر ایرانی در کربلا براثر ایست قلبی جان خود را از دست داده‌اند.

