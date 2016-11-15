اجرای طرح پاییزه کتاب با حضور ۹۰ ناشر در قم

وحید فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح پاییزه کتاب در قم، اظهار داشت: این طرح با یارانه حمایتی دولت و توسط خانه کتاب جمهوری اسلامی و به منظور رونق امر کتاب‌خوانی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح پاییزه کتاب، قم پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار دارد، گفت: بیش از ۹۰ ناشر برای همکاری در این طرح که از ۲۴ آبان‌ماه آغاز شده اعلام آمادگی کردند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تصریح کرد: در این طرح که به مدت یک ماه ادامه دارد کتاب با ۲۵ درصد تخفیف و تا سقف یک میلیون تومان به دوستداران آن عرضه می‌شود.

وی طرح پاییزه کتاب را حمایت همزمان از کتابفروش و خوانندگان کتاب دانست و ابراز داشت: در این طرح زمینه رونق هر چه بهتر فضای کتاب و کتابخوانی به وجود آمده است.

چاپ ۲۹۹۱ عنوان کتاب از ابتدای سال تا کنون در قم

فرجی افزود: در سال جاری تا کنون حدود ۲ هزار و ۹۹۱ عنوان کتاب در استان قم منتشر شده است که از این تعداد ۲ هزار و ۹۴ عنوان کتاب تألیفی و ۸۹۷ کتاب ترجمه بوده و نیز از این تعداد هزار و ۸۶۳ کتاب چاپ اولی بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ نفر در مساجد دوره آموزشی کتابداری را گذرانده‌اند، گفت: از کتابخانه‌های فعال در مساجد تجلیل به عمل می‌آید.