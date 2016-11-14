۲۲۲ بنگاه اقتصادی در خراسان رضوی تسهیلات رونق تولید دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اداره کل تعاون خراسان رضوی برگزارشد، با اشاره به اینکه اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برنامههای متنوعی دارد که از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه اجرا میشود، اظهار کرد: روزهای هفته کارآفرینی با نامهای کارآفرینی جوانان وفارغ التحصیلان آموزش عالی، کارآفرینی اقتصاد مقاومتی تجارت مشاوره و تعاون، کار آفرینی سلامت، کار آفرینی بانوان، شهر و شهروند کارآفرین، کار آفرینی و فرصتهای موجود در اقتصاد استان و روز آخر نیز با عنوان کارآفرینی توسعه روستایی نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: مجموعهای از اقدامات انجام شده درخراسان رضوی از زمان شروع به کار دولت جدید به منظور تقویت و حفظ بنگاههای اقتصادی و تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید بوده است که میتوان به پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی که با هدف ایجاد بنگاههای اقتصادی وحفظ آنها همراه با ایجاد اشتغال اشاره کرد.
وی تاکید کرد: به منظور تامین مالی بنگاههای کوچک ومتوسط تسهیلات رونق تولید سال جاری به ارزش ۲۳۵ میلیارد تومان به ۲۲۲بنگاه اقتصادی پرداخت شد.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکها به بنگاههای اقتصادی بیش از ۳۹ میلیارد تومان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صندوق کار آفرینی امید یکصد و ۹۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه عنوان کرد: ۱۲ میلیارد تومان نیز در زمینه پرداخت تسهیلات صیانت از تولید با نرخ ۱۶ درصد از سال ۹۳ تا کنون انجام شده است.
محمود احمدی با اشاره به اینکه اقداماتی هم در جهت آموزشهای فنی و حرفهای و ارتقاء مهارت نیروی کار انجام شده است، گفت: در دولت یازدهم ۳۶۳هزارو ۹۶۲ نفر از بیکاران و شاغلان آموزشهای مهارتی دریافت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه صادرات غیر نفتی خراسان رضوی چهار هزار و ۴۷۱ تن به ارزش ۳۵۶ میلیون دلار است، اظهار کرد: در زمینه حوزه کشاورزی در جهت توسعه بهرهبرداری کشاورزی وتوسعه اشتغال در این بخش به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کاهش حاشیهنشینی انجام شده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: اقداماتی هم در حوزه اشتغال و به کارگماری و کارآفرینی و مشاوره شغلی توسط موسسات زیر مجموعه اداره کل نیز انجام شده است که به کارگماری ۶۳ هزارو ۴۲۷ نفر از جویندگان کار که توسط مراکز کاریابی خصوصی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ثبتنام هشت هزار و ۲۰۰ نفر از متقاضیان سرمایهگذار و کارآفرین بنگاههای کوچک، متوسط، خرد و خود اشتغالی نیز توسط مراکز مشاوره کارآفرینی استان انجام شده است.
احمدی همچنین از تحت پوشش قرار دادن ۱۰ هزارو ۸۰۰ نفر کشاورز با ۹هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه زعفران خبر داد و افزود: در این جهت ایجاد ۱۵ پایگاه روستایی جمعآوری مدرن و بهداشتی زعفران برای اولین بار در کشور ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: ۳۰دستگاه مدرن خشک کن زعفران با هدف ایجاد سیستم مکانیزه زعفران در طول این مدت بصورت رایگان در روستاها نصب شده است.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: ایجاد اولین آموزشگاه توسعه مصنوعات چرمی کفش و جذب کمک بلاعوض یک میلیون دلاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد درمشهد از دیگر اقداماتی است که در دولت یازدهم انجام گرفته است.
وی با اشاره به جذب سرمایهگذاری خارجی در خراسان رضوی در ادامه گفت: جذب سرمایهگذاری خارجی بیش از ۴۶۰میلیون دلار در سال ۹۴ بوده، که از دیگر اقداماتی است که در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
احمدی به علل افزایش بیکاری در استان اشاره کرد و افزود: روند روبه کاهش فعالیتها در حوزه گردشگری، کاهش تولید در بسیاری از صنایع به دلیل عدم فروش به علت قیمت بالای تمام شده در تولید و عدم توان خریداران و کاهش برخی از شاخصهای اقتصادی خراسان رضوی در سال ۹۴ در مقایسه با سال۹۳ از مهمترین علل بیکاری در خراسان رضوی است.
وی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، کاهش تملک داراییهای سرمایهای در سال۹۴ نسبت به سال۹۳ و همچنین حضور ۹۵ درصدی بخش خصوصی در بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی را از دیگر علل بیکاری ذکر کرد و تصریح کرد: این مورد آخر سبب شده این بخش امکان حفظ همه ظرفیت و فعالیت پرسنل خود را مانند بخشهای دولتی نداشته باشد و در زمان مشکلات مجبور به تعدیل نیروی کار خود باشد.
