فيلم سينمايي "ستاره ميشود" به كارگرداني فريدون جيراني و بازي عزتاله انتظامي ساعت 15 روز شنبه اول مهر با حضور عوامل در آمفيتئاتر مركزي دانشگاه صنعتي شريف به نمايش درميآيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري پنجمين جشنواره بين المللي فيلم و عكس دانشجويان اعلام كرد جيراني و انتظامي به همراه حميد اعتباريان تهيه كننده "ستاره ميشود" پس از نمايش اين فيلم با دانشجويان در مورد آن گفتگو مي كنند. "ستاره مي شود" پيش از اين در بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر نمايش داده شده و قرار است به زودي اكران شود.
کد مطلب 382450
نظر شما