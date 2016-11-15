وزارت علوم برای کاهش دوره دکتری به دانشگاهها مجوز داد

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش دورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گفت: آیین نامه مقطع کارشناسی سال ۹۳، مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴ و مقطع دکتری سال ۹۵ به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در آیین نامه کارشناسی دوره مذکور کوتاه نشده و طبق روال گذشته است ولی در مقطع دکتری آن هم به صورت قطعی دوره را کوتاه نکرده ایم، فقط این امکان فراهم شده و این اجازه را به دانشگاه ها داده ایم که دوره ۴ ساله دکتری را اگر خودشان می خواهند، تا ۳ سال هم کاهش دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم پیش از این، از بازنگری آیین نامه دکتری خبر داده و اعلام کرده بود، مهمترین ویژگی این آیین نامه این است که دانشجویان زمینه بهتری برای انتخاب پروژه پیدا می کنند.

همچنین پروژه‌های کاربردی جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و دوره دکتری مقداری کوتاه تر خواهد شد.