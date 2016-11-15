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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۹

معاون وزیر علوم خبر داد:

وزارت علوم برای کاهش دوره دکتری به دانشگاهها مجوز داد

وزارت علوم برای کاهش دوره دکتری به دانشگاهها مجوز داد

معاون آموزشی وزارت علوم از فراهم شدن کاهش دوره دکتری به ۳ سال خبر داد و گفت: این اجازه را به دانشگاه ها داده ایم که دوره ۴ ساله دکتری را تا ۳ سال کاهش دهند.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش دورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گفت: آیین نامه مقطع کارشناسی سال ۹۳، مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴ و  مقطع دکتری سال ۹۵ به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در آیین نامه کارشناسی دوره مذکور کوتاه نشده و طبق روال گذشته است ولی در مقطع دکتری آن هم به صورت قطعی دوره را کوتاه نکرده ایم، فقط این امکان فراهم شده و این اجازه را به دانشگاه ها داده ایم که دوره ۴ ساله دکتری را اگر خودشان می خواهند، تا ۳ سال هم کاهش دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم پیش از این، از بازنگری آیین نامه دکتری خبر داده و اعلام کرده بود، مهمترین ویژگی این آیین نامه این است که دانشجویان زمینه بهتری برای انتخاب پروژه پیدا می کنند.

همچنین پروژه‌های کاربردی جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و دوره دکتری مقداری کوتاه تر خواهد شد.

کد مطلب 3824516
زهرا سیفی

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    نظرات

    • ناصر IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
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      سیستم آموزشی ایران داره شبیه به سیستم آموزشی انگلیس میشه

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