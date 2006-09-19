هادي بيدختي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ليست شركت هايي كه به تابلوي غير رسمي وارد خواهند شد، مشخص شده و امروز و يا حداكثر فردا به بازار اعلام مي شود.

وي ادامه داد : درمرحله اول بيش از 60 شركت وارد تابلوي غير رسمي مي شوند واحتمالا اين رقم افزايش خواهد يافت و درحال حاضر برخي شركت ها از ما مهلت خواسته اند تا خود را با شرايط بورس تطبيق دهند كه سازمان بورس اين مهلت را به برخي شركت ها داده است.

بيدختي افزود : بعضي شركت ها به نامه سازمان توجه نكردند و پاسخي ندادند كه به‌طور طبيعي به تابلو چهارم منتقل مي شوند ودر واقع ورود به تابلوي چهارم براي اين شركت ها مقدمه حذف از بورس مي باشد. با برخي از شركت ها نيز مذاكراتي انجام شده و به هر حال اميد واريم تابلوي چهارم اوايل هفته آينده راه اندازي شود.

وي افزود : در تابلوي چهارم هم سهام داران حقيقي و هم حقوقي ها مي توانند، خريد كنند وسهامداران امكان فروش سهام خود را دارند اما پس از خريد درتابلوي چهارم ديگر امكان فروش ندارند.

معاون نظارت وعمليات سازمان بورس در مورد وضعيت شركت هاي گروه روي گفت: از شركت توسعه معادن روي ايران خواستيم تا صورت هاي مالي تلفيقي خود را ارائه كند و شركت هاي فرآوري مواد معدني ايران و باما نيز بايد تاييد حسابرس را ارائه دهند .

وي ادامه داد: در مورد شركت كالسيمين نيز حسابرس در گزارش خود اعلام كرده صورت هاي مالي شركت هاي زير مجموعه را نديده و ازآنجا كه عمده سود كالسيمين از محل شركت هاي زيرمجموعه است پس بايد گزارش جديد ارائه دهد ، و در صورتي كه اين شركت هاموارد فوق رااجرا كنند نماد آنها باز خواهد شد.

وي در پايان گفت : تمام تلاش سازمان اين است كه حد اقل خسارت به سهام داران و شركت ها برسد .