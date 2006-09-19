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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

از سوي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي؛

2 ميليون كتاب و نشريه ديني به سراسر كشور ارسال شد

2 ميليون كتاب و نشريه ديني به سراسر كشور ارسال شد

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) و همچنين به منظور استقبال از ماه مبارك رمضان حدود 2 ميليون كتاب و نشريه در زمينه فرهنگ ديني را توليد، چاپ و توزيع كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي ضمن اعلام اين خبر گفت: اين 2 ميليون جلد كتاب و نشريه توليد شده به 1300 نقطه كشور، از جمله 300 كتابخانه تخصصي حوزه دين ارسال شده است.

حجت الاسلام موسوي هوايي افزود: برنامه ريزي براي برگزاري جلسات تفسير قرآن كريم براي 1500 نفر روحاني مستقر و ائمه جماعات مرتبط پيش بيني شده است كه در صورت موفقيت طرح، در ماه مبارك رمضان حداقل هر هفته 6 هزار جلسه تفسير قرآن كريم در سراسر كشور برپا مي شود.

وي در مورد اين اقدامات تصريح كرد: فرهنگ سازي و آمادگي آحاد مردم براي ورود به ماه مبارك رمضان و برپايي كلاس هاي آموزشي و تفسير قرآن كريم از وظايف اصلي سازمان تبليغات اسلامي است .

کد مطلب 382453

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