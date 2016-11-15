بررسی استیضاح وزیرعلوم در کمیسیون آموزش به روز دیگر موکول شد

سیدمحمد باقر عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جلسه روز دوشنبه کمیسیون آموزش مجلس که قرار بود با حضور دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم برگزار شود گفت: وزیرعلوم با ارسال نامه ای اعلام کردند که در روز مذکور نمی توانند در جلسه حاضر شوند.

وی افزود: برای همین با هماهنگی های به وجود آمده جلسه در روز دیگری برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس برنامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار بود استیضاح وزیرعلوم با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح روز دوشنبه ۲۴ آبان در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شود، اما به دلیل عدم حضور وزیرعلوم به روز دیگری موکول شد.

طرح استیضاح وزیرعلوم حدود ۱۱ محور دارد که می توان به محورهای علمی، رشد شتاب علمی کشور، محورهای فرهنگی، وضعیت فرهنگی دانشگاه ها، دانشگاه فنی و حرفه ای و مشکلات آن، مسائل رفاهی و معیشتی دانشجویان و کارکنان، سند دانشگاه اسلامی که به آن توجه نشده و دانشجویان بورسیه اشاره کرد.

طرح استیضاح وزیر علوم چندی پیش نیز مطرح شده بود که به دلیل ناکافی بودن امضاء ها از دستور هیات رئیسه مجلس خارج شد.

امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم پیش از این، دلایل خود را در ۸ بند عنوان کرده بودند که می توان به عدم اجرای سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم رشد علمی کشور، عدم مدیریت صحیح و نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و عدم رسیدگی به وضعیت دانشجویان بورسیه برای جایابی و عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی که منجر به خودکشی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه کاشان شد، اشاره کرد.

همچنین از دلایل دیگر طرح استیضاح وزیر علوم می توان به فساد مدیران فاقد صلاحیت لازم، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید ارزشی، برگزاری اردوهای مختلط و انتشار نشریات با محتوای لائیک، تشدید موضوعات قومی‌گرایی بین دانشجویان، تبلیغ رژیم طاغوت و منافقین، استاد سالاری نامتعارف به شکلی که سیستم آموزشی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند حقوق حقه دانشجویان را که تضییع می‌شود احیا کند، اشاره کرد که توسط نمایندگان خواستار استیضاح مطرح شده بود.