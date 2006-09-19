اكران فيلم فرهنگي همچنان با مشكل مواجه است

محسني درباره اقدامات انجام شده براي اكران عمومي "از دوردست" به خبرنگار مهر مي گويد: "حدود 10 روز قبل موفق به دريافت پروانه نمايش عمومي شدم و از آن زمان اقداماتي را به صورت جدي براي اكران عمومي فيلم آغاز كرده ام. با چند پخش كننده مذاكره شده، اما فعلاً قراردادي امضا نكرده ام، چون مشكلي كه گريبانگير اكران فليم هاي فرهنگي است، اينجا هم دامن ما را گرفته است."

وي مشكل اصلي اكران آثاري چون "از دوردست" را متوجه پخش كننده ها مي داند و مي افزايد: "متاسفانه پخش كننده ها دنبال فيلم هايي هستند كه به زعم خودشان كارهايي پرفروش محسوب مي شوند و در اين ميان شرايط سختي براي فيلم هايي مانند "از دوردست" به وجود مي آيد." جمشيد هاشم پور، بهناز جعفري و كوروش تهامي از جمله بازيگران اين فيلم هستند.

محسني با اشاره به لزوم حمايت دولت از اكران فيلم هاي فرهنگي مي گويد: "ما فيلمسازان منتظر هستيم معاونت سينمايي وزارت ارشاد به عنوان متولي اصلي سينما در ايران طرحي براي اكران فيلم هاي فرهنگي و خاص ارائه دهد. فعاليت در شرايط كنوني براي تهيه كنندگان و كارگردانان مستقلي همانند من كار دشواري است و راه حل فقط مي تواند از سوي دولت ارائه شود. اما در هر حال اميدوارم فيلم نيمه دوم سال روي پرده برود."

در حالي كه محسني چند طرح را براي ساخت فيلم سينمايي در اختيار دارد، اين روزها مشغول ضبط برنامه "سينماي ايران" براي پخش از شبكه اول سيماست. او در مورد ساخت اين برنامه مي گويد: "سري اول برنامه سينماي ايران به تهيه كنندگي من روي آنتن رفت. در دو سالي كه مشغول ساخت فيلم بودم، توليد اين برنامه متوقف شد تا اينكه با فراغت از كارهاي سينمايي تصمصم گرفتم ادامه اين برنامه را بسازم."

او ادامه مي دهد: "سري جدي برنامه "سينماي ايران" شامل بخش هايي همانند گزارش، نگاه و فيلم هفته است. در اين برنامه توليدات يكي دو سال اخير سينماي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. اخباري در مورد فعاليت هاي اهالي سينما از ديگر بخش هاي برنامه است كه با پايان ماه رمضان روي آنتن شبكه يك مي رود."