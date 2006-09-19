ايجاد كمربند امنيتي و كشت جايگزين براي مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر فداحسين مالكي در جلسه با سفراي كشورهاي عضو اكو در تهران ، افزود: منطقه اكو يكي از مناطق استراتژيك جهان است و مي تواند يكي از قطب هاي سياسي و اقتصادي در دنياي امروز باشد.

وي گفت: توليد مواد مخدر در افغانستان تنها با ابراز تاسف جهاني همراه بوده ، در حالي كه افغانستان نيازمند كمك هاي جهاني براي مبارزه با مواد مخدر است.

مالكي با اشاره به توليد سالانه 200 تن مواد مخدر در زمان سقوط طالبان در افغانستان ، افزود: در سال جاري با حضور نيروهاي غربي در افغانستان ، اين رقم به بيش از 6 هزار تن افزايش يافته كه خطر بزرگي براي منطقه و جهان به شمار مي رود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نبايد وابستگي تروريسم ، مواد مخدر و آدم ربايي را ناديده بگيريم ، زيرا تروريست ها از درآمد حاصل از مواد مخدر براي پيشبرد اهداف شوم خود استفاده مي كنند.

مالكي گفت: جهان به سمت افزايش مصرف مواد مخدر ، جرائم سازمان يافته و تروريسم پيش مي رود كه ريشه در نابرابري ، بي عدالتي و فساد گسترده اخلاقي در جهان دارد.

در اين جلسه كشورهاي افغانستان، قزاقستان ، پاكستان، تركيه، تركمنستان ، ازبكستان و تاجيكستان حضور داشتند.