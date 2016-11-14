آمادگی ۱۰۰ درصدی مرز شلمچه برای پذیرش زائران اربعین

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر وجود برخی مشکلات در مرز مهران برای عبور ساده و روان زائران اربعین حسینی از این مرز گفت: آمادگی لازم برای پذیرش و امکان عبور روان و آسان زائران از مرز شلمچه وجود دارد و زائرانی که قصد سفر به کربلا برای حضور در اجتماع بزرگ اربعین حسینی را دارند، می توانند مرز شلمچه را برای عبور و سفر خود انتخاب کنند.

وی افزود: امکانات خوبی در مرز شلمچه اعم از ریل باس، اتوبوس، خودروهای سواری و سایر موارد برای سهولت در تردد زائران مهیا شده است.

موسوی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده و فراهم شدن بسترهای لازم، زائران در کمترین زمان ممکن که به طور میانگین بین چهار تا پنج ثانیه به طول می انجامد، از گیت ها خارج و راهی کربلا می شوند.

دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: تمامی امکانات اعم از نیروی انسانی و تجهیزات به طور شبانه روزی برای ارائه خدمات به زائران مهیا است و تاکنون همه چیز با خوبی، آرامش و در حد مطلوب به پیش رفته و هیچ کمبودی دیده نشده است.

به گفته وی در زمان حاضر ۳۰۰ موکب در حال ارائه خدمات به زائران ابا عبدالله الحسین هستند.