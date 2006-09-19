عمليات حفاري اولين چاه نفتي مشترك ونزوئلا و ايران آغاز شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، محمود احمدي ‌نژاد" و "هوگو چاوز" همتاي ونزوئلايي او به همين مناسبت از تابلوي يادبود اين طرح پرده‌ برداري كردند.

روساي جمهوري ايران و ونزوئلا سپس به سمت شهر "بوليوار" پرواز كردند و در مراسم تحويل تعدادي از تراكتورهاي توليد كارخانه ونيران ايران به كشارورزان منطقه ‌يادشده شركت كردند .

كلنگ احداث كارخانه توليد تراكتور در دوران رئيس جمهوري پيشين ايران به زمين زده شد.

دكتر احمدي نژاد به وقت محلي در ونزوئلا آيين آغاز عمليات حفاري اولين پروژه چاه مشترك نفتي ايران و نزوئلا در بلوك هفت ميدان نفتي "آياكوچو" معروف به "پرئژه ‌اورينوكو" ، تاكيد كرد: پيام اين پروژه مهم اين است كه ملتهاي مستقل و انقلابي مي‌توانند با اتحاد خود قله‌هاي پيشرفت را فتح كنند.

وي با اشاره به ويژگيهاي منحصر به فرد جغرافيايي، منابع انساني و ذخاير سرشار معدني و طبيعي ونزوئلا تصريح كرد: همكاري دو كشور به اين افسانه كه ملتها براي پبشرفت بايد سلطه قدرتها را بپذيرند پايان داد.

رييس جمهوري افزود: ايران و ونزوئلا با هم نشاندادند كه خارج از سلطه قدرتهاي بزرگ و امپريالسم مي‌توانند كار كنند و پيشرفت نمايند.

احمدي نژاد تصريح كرد: اين موفقيت فقط براي دو ملت ايران و ونزوئلا نيست و چراغي است فرا راه ملتهاي آزاد دنيا و تازه آغاز راه است و دو ملت ايران و ونزوئلا مي‌توانند يار و مددكار همه ملتها باشند.

رئيس جمهوري اسلامي ايران دو ملت و دو دولت ايران و ونزوئلا را تا پايان در كنار هم دانست و با بيان اينكه در اين راستا ممكن است ما مشكلاتي داشته باشيم اما راه انقلابي ما بر همه مشكلات غلبه خواهد كرد، گفت: ما همه تجربيات يكديگر را در اختيار هم قرار خواهيم داد و در هر صحنه ها دركنار هم و يار هم خواهيم بود و الگويي از برادري و همكاري و همدلي را در مقابل چشم جهانيان قرار خواهيم داد.

دكتر احمدي نژاد همچنين با اشاره به ويژگي هاي منحصر به فرد جغرافيايي، منابع انساني و ذخاير سرشار معدني و طبيعي ونزوئلا تصريح كرد: هوگو چاوز به عنوان كانون تمام نشدني تلاش و انرژي است كه با روحيه انقلابي و تلاش، اميد را به جامعه اش منتقل مي كند.

وي در پايان با قدرداني از دست اندركاران اين پروژه مهم براي موفقيت هر چه بيشتر آنها درمراحل بعدي اين پروژه بزرگ ابراز اميدواري كرد.

هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا نيز دراين مراسم با تاكيد بر اينكه منافع ونزوئلا و ساير ملت ها در گروه پيوند و اتحاد با ملت هاي آزاد دنياست، گفت: ونزوئلا در اتحاد با ايران به منافع خود دست خواهد يافت و آغاز اين پروژه مهم به عنوان يك افتخار در عرصه همكاري ها اقتصادي دو كشور است.

رئيس جمهوري ونزوئلا با بيان اينكه منطقه اي كه پروژه اورينوگو در آن آغاز شده بزرگترين ميدان نفتي ونزوئلا است كه نفت دو قرن اين كشور را تامين مي كند، تاكيد كرد: شركت هاي متعدد خارجي در اين منطقه عمليات اكتشاف و استخراج نفت را انجام مي دهند اما همكاري با شركت هاي ايراني دراين زمينه از اهميت خاصي براي ونزوئلا برخوردار است.

قرارداد اوليه همكاري شركت فتي ايران و ونزوئلا در اين پروژه نفتي 18 ماه قبل بين شركت پتروپارس ايران و شركت نفتي ونزوئلا منعقد گرديد ودر اين مدت عمليات مطالعاتي و اكتشافي اوليه به منظور اثبات ذخاير نفتي انجام شد.

برآورد ذخاير نفت ثابت شده در اين ميدان نفتي سنگين بيش از 18 ميليارد بشكه نفت بادرجه غلظت 8 الي 11 اعلام شده است.

عمق مخازن نفتي اين ميدان از سطح زمين حدود 300 متر است و ضخامت لايه نفتي حدود هزارمتراست و مجموعه نفت سنگين اين ميدان در كمر بند اورينوكو 234 ميليارد بشكه نفت سنگين است.